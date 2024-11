Météo du week-end : les températures remontent et le soleil devrait être au rendez-vous en Franche-Comté

Selon les prévisions de Météo France pour ce week-end du 23 au 24 novembre 2024, le temps sera plutôt clément avec du soleil accompagné de brouillard et une remontée des température de plus de 10°C par endroits.

Samedi matin, il fera plutôt gris sur le nord Franche-Comté. Ailleurs, le soleil devrait tenter de se montrer malgré le brouillard. Il fera encore froid en matinée avec -5°C à Morez, -3°C à Pontarlier, -2°C à Besançon, -1°C à Belfort, 0°C à Vesoul et Dole, 2°C à Lons-le-Saunier.

L’après-midi, la grisaille l’emportera sur l’ensemble de la région à l’exception du sud du Jura. Les températures seront au-dessus de 0 avec 2°C à Belfort et Vesoul, 4°C à Besançon et Pontarlier, 5°C à Dole et Morez, 8°C à Lons-le-Saunier.

Dimanche matin, le soleil essaiera de réchauffer l’atmosphère malgré le brouillard sur chaque département franc-comtois. Les températures grimperont de plus plusieurs degrés avec 14°C à Lons-le-Saunier, 12°C à Besançon, 11°C à Dole, 9°C à Vesoul, 8°C à Belfort, 6°C à Pontarlier, 5°C à Morez.

L’après-midi, il fera plutôt doux par rapport aux jours précédents avec 12°C à Belfort et Morez, 13°C à Pontarlier, 15°C à Besançon et Lons-le-Saunier, 16°C à Dole et Vesoul. Le soleil et le brouillard resteront au rendez-vous.