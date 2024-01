Météo : un week-end encore très gris en Franche-Comté...

Samedi 6 janvier, le brouillard devrait être la vedette de la matinée partout en Franche-Comté à l’exception du Haut-Doubs et du Haut-Jura. Il se dissipera l’après-midi mais donnant le relai à la pluie. Côté températures : compter entre 0°C à Pontarlier et Morez où la neige est attendue et 4°C maxi à Lons-le-Saunier. L’après-midi, les 0°C persisteront à Morez et Pontarlier, 4°C à Besançon, Belfort et Vesoul, 5°C à Dole et Lons-le-Saunier.

Dimanche 7 janvier, le soleil ne devrait pas montrer le moindre rayon pour laisser les nuages et la pluie régner sur l’ensemble de la région. La neige devrait continuer de tomber sur le Haut-Doubs et le Haut-Jura où les températures seront légèrement négatives (-2°C à Pontarlier et Morez). Ailleurs, Météo France prévoit 1°C à Besançon, Vesoul et Belfort, 2°C à Lons-le-Saunier et Dole.

Bon week-end !