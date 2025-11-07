Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c’est parti !

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

L’événement a réuni plusieurs acteurs de l’ESS du territoire ainsi que des représentants des collectivités locales, venus rappeler l’importance de ce secteur dans le contexte économique, social et environnemental actuel.

”L’ESS est une composante essentielle de notre économie”

Lors de la cérémonie d’ouverture, Tatiana Desmarest, présidente de la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire, a souligné le rôle stratégique de l’ESS face aux grands défis contemporains. ”L’ESS est une composante essentielle de notre économie, de notre cohésion sociale et de notre capacité à répondre aux grands défis de notre temps. L’ESS est essentielle pour faire face aux transitions écologiques, numériques et démographiques. Mais elle n’est pas automatique. Elle suppose l’engagement, le soutien, l’innovation et la gouvernance partagée”, a-t-elle affirmé.

Dijon mise sur l’ESS comme moteur de développement local

Massar N’Diaye, adjoint à la maire de Dijon délégué à l’ESS, à l’insertion et à l’emploi, a quant à lui insisté sur la valeur économique et territoriale de ce modèle : ”Nous sommes convaincus de la nécessité de faire vivre et de faire valoir l’Économie Sociale et Solidaire. Il faut la considérer comme un vrai potentiel de développement économique. Dans l’ESS, les emplois sont non délocalisables, elle mise sur les talents du territoire.”

Selon lui, l’ESS représente une réponse durable aux enjeux d’emploi et de cohésion sociale, en favorisant les circuits courts, la relocalisation des activités et l’ancrage territorial.

Un mois pour valoriser les initiatives locales et citoyennes

Le Mois de l’Économie sociale et solidaire, organisé chaque année en novembre, offre l’opportunité au grand public de découvrir la diversité des initiatives portées par les structures de l’ESS.

Ce rendez-vous met en avant des projets liés à la transition écologique, au bien vieillir, à l’accès aux droits ou encore à la relocalisation d’activités économiques. Autant de domaines où l’ESS agit comme un laboratoire de solutions et de nouveaux modèles d’action.

L’ensemble des manifestations programmées est accessible sur le site officiel : www.mois-ess.org

Le Prix régional de l’ESS 2025 décerné à Tremplin Homme et Patrimoine

Moment fort du lancement, la remise du Prix régional de l’Économie sociale et solidaire 2025 a mis à l’honneur l’association Tremplin Homme et Patrimoine, en Saône-et-Loire.

Le prix, parrainé cette année par la Scop Up Coop, a été remis par Tatiana Desmarest et Carine Basirico, représentante d’Up Coop.

Le jury a salué un projet original de réinsertion et de valorisation du patrimoine : depuis 2007, l’association conduit un programme de réhabilitation du site médiéval de Brancion, en associant des détenus en fin de peine du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. L’objectif : offrir une seconde chance, concrète et formatrice, à des hommes en quête de réinsertion professionnelle et sociale.