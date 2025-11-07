Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Dijon
Economie

Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c'est parti !

Publié le 07/11/2025 - 15:52
Mis à jour le 07/11/2025 - 15:52

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

La remise du Prix régional de l’Économie sociale et solidaire 2025 © CRESS
La remise du Prix régional de l’Économie sociale et solidaire 2025 © CRESS

L’événement a réuni plusieurs acteurs de l’ESS du territoire ainsi que des représentants des collectivités locales, venus rappeler l’importance de ce secteur dans le contexte économique, social et environnemental actuel.

”L’ESS est une composante essentielle de notre économie”

Lors de la cérémonie d’ouverture, Tatiana Desmarest, présidente de la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire, a souligné le rôle stratégique de l’ESS face aux grands défis contemporains. ”L’ESS est une composante essentielle de notre économie, de notre cohésion sociale et de notre capacité à répondre aux grands défis de notre temps. L’ESS est essentielle pour faire face aux transitions écologiques, numériques et démographiques. Mais elle n’est pas automatique. Elle suppose l’engagement, le soutien, l’innovation et la gouvernance partagée”, a-t-elle affirmé.

Dijon mise sur l’ESS comme moteur de développement local

Massar N’Diaye, adjoint à la maire de Dijon délégué à l’ESS, à l’insertion et à l’emploi, a quant à lui insisté sur la valeur économique et territoriale de ce modèle : ”Nous sommes convaincus de la nécessité de faire vivre et de faire valoir l’Économie Sociale et Solidaire. Il faut la considérer comme un vrai potentiel de développement économique. Dans l’ESS, les emplois sont non délocalisables, elle mise sur les talents du territoire.”

Selon lui, l’ESS représente une réponse durable aux enjeux d’emploi et de cohésion sociale, en favorisant les circuits courts, la relocalisation des activités et l’ancrage territorial.

Un mois pour valoriser les initiatives locales et citoyennes

Le Mois de l’Économie sociale et solidaire, organisé chaque année en novembre, offre l’opportunité au grand public de découvrir la diversité des initiatives portées par les structures de l’ESS.
Ce rendez-vous met en avant des projets liés à la transition écologique, au bien vieillir, à l’accès aux droits ou encore à la relocalisation d’activités économiques. Autant de domaines où l’ESS agit comme un laboratoire de solutions et de nouveaux modèles d’action.

L’ensemble des manifestations programmées est accessible sur le site officiel : www.mois-ess.org 

Le Prix régional de l’ESS 2025 décerné à Tremplin Homme et Patrimoine

Moment fort du lancement, la remise du Prix régional de l’Économie sociale et solidaire 2025 a mis à l’honneur l’association Tremplin Homme et Patrimoine, en Saône-et-Loire.
Le prix, parrainé cette année par la Scop Up Coop, a été remis par Tatiana Desmarest et Carine Basirico, représentante d’Up Coop.

Le jury a salué un projet original de réinsertion et de valorisation du patrimoine : depuis 2007, l’association conduit un programme de réhabilitation du site médiéval de Brancion, en associant des détenus en fin de peine du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. L’objectif : offrir une seconde chance, concrète et formatrice, à des hommes en quête de réinsertion professionnelle et sociale.

économie sociale et solidaire

Publié le 7 novembre à 15h52 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Dijon
Economie

Mois de l’Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-Comté, c’est parti !

La CRESS Bourgogne-Franche-Comté a donné le 5 novembre dernier, à Dijon, le coup d’envoi du Mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 2025, marquant le début d’un mois consacré à la promotion et au développement d’un modèle économique fondé sur la coopération, la solidarité et l’innovation sociale.

économie sociale et solidaire
Publié le 7 novembre à 15h52 par Alexane
Besançon
Economie

À Besançon, le Néon comtois met l’art(isanat) en lumière

Maxime Sutter est fabricant de décorations lumineuses d'intérieur en néon-led à Besançon. Depuis son atelier situé à Hop hop hop, il confectionne des modèles originaux mais également des projets sur-mesure à destination des particuliers et des professionnels. De nombreux professionnels ont notamment déjà fait appel à ses services pour mettre en lumière leurs projets. Il commercialise ses réalisations conçues à Besançon depuis son site internet Le Néon comtois

artisanat commerce hôp hop hop néon
Publié le 6 novembre à 17h36 par Elodie Retrouvey
Métabief
Culture Economie

Festival de la Paille : une dernière danse en 2026 avant de tirer sa révérence

Après un quart de siècle d’histoire, le festival de la Paille vivra finalement sa dernière édition en 2026. Face aux coûts de production de plus en plus élevés et à la diminution de leurs recettes, le Collectif Organisation en charge du festival est arrivé à la décision "lucide" de vivre un dernier été les 24 et 25 juillet prochain à Métabief. Pour autant, pas question de nostalgie, ni de se morfondre, le festival de La Paille 2026 sera "une apothéose, une célébration vivante, impertinente et lumineuse" promettent les organisateurs… qui envisagent déjà de renaître sous d’autres formes en 2027. 

budget collectif organisation festival de la paille métabief musique
Publié le 5 novembre à 19h00 par Elodie Retrouvey
CÔTE D'OR (21)
Economie Politique

Océane Godard dénonce l’implantation de Shein à Dijon : “le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs”

L’ouverture prochaine d’un magasin Shein dans le centre-ville de Dijon provoque de vives réactions politiques. La députée de la Côte-d’Or, Océane Godard (PS), a publié le 4 novembre 2025 un communiqué dans lequel elle dénonce "un symbole de la faiblesse politique de l’Union Européenne et une menace pour nos territoires".

chine commerce magasin océane godard shein
Publié le 5 novembre à 10h00 par Alexane
Besançon
Economie

L’Alpage, un nouveau restaurant spécialisé dans les fondues suisses à Besançon

Situé au 52 Faubourg Rivotte à Besançon, l’Alpage a pris la place de l’enseigne "Lulu Muc et le Lapin". Pris d’assaut, le restaurant a ouvert le 15 octobre 2025, soit deux jours avant la date prévue… Au menu ? Fondues suisses, plateaux de charcuterie, salade et poulpe pour les audacieux…

fondue fondue suisse L'alpage nouveau restaurant
Publié le 4 novembre à 17h30 par Hélène L.
DOUBS (25)
Economie

Grande exposition du Fabriqué en France : quelles entreprises représenteront la Bourgogne Franche-Comté à l’Elysée ?

Huit entreprises de chaque département de Bourgogne Franche-Comté représenteront leur territoire et l’excellence du savoir-faire français lors de la Grand exposition du Fabriqué en France les 15 et 16 novembre 2025 au palais de l’Elysée à Paris.
 

grande exposition du fabriqué en france palais de l'Elysée psp peugeot saveurs
Publié le 4 novembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Arnaud Marthey reprend la présidence de l’AER Bourgogne-Franche-Comté

Lundi 3 novembre 2025, à l’issue du conseil d'administration de l'Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC) et d’une visite de l’entreprise Cryla située à Besançon, le président de Région, Jérôme Durain, et le président de l'AER BFC, nouvellement élu, ont rappelé les orientations et les enjeux en matière de développement économique ainsi que le rôle de l'AER BFC dans la mise en œuvre de la politique économique régionale.

Agence économique régionale entreprises industrie jerome durain region bourgogne franche-comte
Publié le 4 novembre à 16h30 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie

En Franche-Comté, les Casques Bleus lancent un appel aux dons pour soutenir les entreprises

Le dispositif Casques Bleus, qui accompagne les dirigeants d’entreprise en difficulté partout en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2018, fait face à une véritable crise de croissance : "jamais les sollicitations n’ont été aussi nombreuses, jamais les besoins n’ont été aussi pressants, jamais un soutien n’a été aussi crucial", écrit l’association ce mois d’octobre 2025 dans un communiqué. Elle lance un appel aux dons.

casques bleus entreprise
Publié le 4 novembre à 15h30 par Hélène L.
Geneuille
Economie

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés

Un centre d’accompagnement en périnatalité a ouvert ses portes le 9 octobre dernier à Geneuille. Centre de bien-être à destination des parents et des bébés, Doux ce Moman, propose plusieurs prestations délivrées par deux infirmières de formation et mamans toutes les deux, Marie Amet et Morgane Darbon. 

bébé bien-être c'est nouveau ! maman massage natalité nouveau commerce
Publié le 4 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre carte Avantages Jeunes 2025-2026 !

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 13.77
nuageux
le 07/11 à 15h00
Vent
1.1 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
69 %
 