Municipale 2026 à Besançon : Jean-Sébastien Leuba officiellement désigné candidat pour le PS

Pour les Jeunes Socialiste du Doubs, cette désignation s’inscrit dans une "dynamique forte engagée depuis plus de 18 mois à Besançon" et se traduit par "des rencontres politiques ouvertes et exigeantes, autour de figures nationales telles que Dominique Potier, Pierre Jouvet, Jérôme Durain ou Philippe Brun" ; "une alliance constructive avec Place Publique" et "un renouveau militant manifeste, avec de nombreux jeunes et moins jeunes qui franchissent la porte de notre parti".

Pour rappel, son principal adversaire, Nicolas Bodin, vice-président de Grand Besançon Métropole, avait expliqué dans une lettre aux militants ne pas vouloir se présenter à l’investiture PS. Il a toutefois annoncé sa candidature à l’élection municipale 2026.

Sur ce point, les Jeunes Socialiste du Doubs tiennent à exprimer aujourd’hui "leur regret sincère" face à "une posture personnelle assumée, éloignée du respect des cadres collectifs qui guident, en tant que jeunes socialistes, notre engagement", précisent-ils en indiquant ne retenir qu’une seule chose : "la force tranquille d’un collectif soudé et la victoire de l’éthique militante".