Municipale 2026 à Besançon : Nicolas Bodin annonce sa candidature

Dans une lettre adressée aux militants du Parti socialiste du Doubs, Nicolas Bodin expliquait qu’il ne se présenterait pas à l’investiture interne du parti. Il a donc laissé le champ libre à Jean-Sébastien Leuba qui a été élu par la section de Besançon jeudi soir "premier des Socialistes pour les prochaines élections municipales avec 80% des exprimés".

Toutefois, Nicolas Bodin n’a pas dit son dernier mot et souhaite porter ses idées à l’élection municipale 2026. "Il ne suffit pas de courir ensemble pour aller plus loin, encore faut-il que la voie soit clairement tracée ! Je souhaite vous retrouver bientôt sur ce chemin", prévenait-il dans sa lettre.

Ce jeudi, le vice-président de Grand Besançon Métropole nous confirme sa volonté de se présenter à la mairie de Besançon.

Déjà plusieurs soutiens

Par voie de communiqué, "Cap 21- Le Rassemblement Citoyen" est le premier a affirmer son soutien à Nicolas Bodin. Voici son communiqué :

"En tant que Présidente de Cap21 - Le Rassemblement Citoyen, et Vice-Présidente déléguée pour la région Bourgogne-Franche-Comté (NDLR : Chantal Cutajar et Amandine Rapenne), nous saluons la déclaration de candidature de Nicolas Bodin aux élections municipales de 2026 à Besançon.

Cette prise de position courageuse intervient dans un moment de clarification nécessaire pour la gauche bisontine. Elle traduit la volonté de renouer avec un débat démocratique de fond, transparent et respectueux des valeurs républicaines et écologistes qui sont les nôtres.

Cap21-LRC se félicite que Nicolas Bodin souhaite incarner une alternative claire à une majorité municipale qui envisage aujourd'hui un rassemblement aux contours flous, susceptible d'intégrer La France Insoumise. Nous rappelons ici avec fermeté que la ligne rouge de Cap21-LRC est celle de la compatibilité républicaine. À ce titre, nous ne pouvons envisager aucun projet commun avec des forces politiques qui contestent les fondements de la démocratie représentative ou adoptent des méthodes populistes et clivantes.

Nous reconnaissons en Nicolas Bodin un acteur engagé pour une écologie de responsabilité, un dialogue apaisé, et une action publique centrée sur l’intérêt."

Le Parti radical de gauche (PRG) a également souhaiter apporter son soutien à Nicola Bodin :

"Le Parti Radical de Gauche (PRG) salue l’initiative de Nicolas Bodin, vice-président socialiste de Grand Besançon Métropole, qui a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026 à Besançon.

Nicolas Bodin, fort de son expérience en tant qu’élu municipal et vice-président de Grand Besançon Métropole, a démontré, au fil des années, son attachement profond à la ville ainsi qu’à son développement et au bien-être des Bisontines et des Bisontins.

Le PRG, ancré dans le centre gauche, défend un projet de gauche responsable, attaché au rassemblement des hommes et des femmes de progrès qui ne transigent ni avec les valeurs républicaines ni avec le respect de l'État de droit. Cela exclut toute alliance avec La France Insoumise (LFI), et c’est pourquoi nous saluons l’initiative de Nicolas Bodin.

Pour relever les défis économiques, écologiques et sociaux auxquels notre ville fait face, il est essentiel de rassembler tous les talents de la société civile ainsi que les militants convaincus de l’importance du rassemblement des compétences dans un esprit de modération et d’ouverture.

C'est pourquoi nous répondons favorablement à l’initiative de Nicolas Bodin et souhaitons bâtir, à ses côtés, un projet ambitieux, enthousiasmant et réaliste pour les Bisontines et Bisontins".