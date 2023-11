No logo festival : l’aventure continue en 2024

A l’occasion des 600 ans de l’université de Franche-Comté, le Centre de linguistique appliquée (CLA) organise, le 18 novembre 2023 dans ses locaux, un voyage dans le temps et propose une expérience immersive dans les salles de classe de langue de ces 60 dernières années sous forme de saynètes théâtralisées. Les participants deviendront alors les étudiants d’hier et de demain et découvriront des pratiques d’enseignement aussi insolites que novatrices.