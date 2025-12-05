Nouvelle campagne de dératisation prévue à Besançon du 8 au 18 décembre

Entre le 8 et le 18 décembre 2025, la direction Santé Publique de la Ville de Besançon fera réaliser une campagne de dératisation au sein des égouts de la ville.

Les rats causent chaque année en France d'importants dégâts. Ces animaux "représentent une menace permanente d'épidémies, car ils transportent et peuvent disséminer les germes de nombreuses maladies : leptospirose, rage et parasitoses", souligne la Ville de Besançon.

C'est pourquoi elle prévoit une campagne de dératisation dont les différentes phases d’opération seront gérées par l’entreprise spécialisée SARP Hygiène Bâtiments (anciennement Franche-Comté Assainissement). Les techniciens de cette société, accompagnés par des égoutiers municipaux, procèderont à la dératisation de la totalité du réseau visitable d'égouts, soit environ 65 kilomètres.

La Ville de Besançon tient également à rappeler à la population qu'elle "peut apporter son concours effectif par des gestes quotidiens":

Empêcher les rats de pénétrer dans les maisons : bien fermer les portes, remédier aux entrées possibles par les soupiraux ;

entrées possibles par les soupiraux ; Placer les déchets ménagers dans des sacs en plastique, puis dans des poubelles fermées et, si possible, déposées dans un local dédié, à l'abri des rongeurs, surtout pendant la nuit ;

Éviter de jeter de la nourriture par les fenêtres (pain notamment) pour nourrir les oiseaux.

Elle rappelle enfin qu'il est "interdit d'abandonner des déchets dans la nature pouvant conduire à la formation de décharges sauvages non contrôlées".