Nouvelle identité pour le salon "Laurent Ropp, Maison de coiffure" installé à Besançon

Après plusieurs années d’activité sous le nom “Le Studio”, installé depuis 2011 aux Tilleroyes, changement de lieu et d’appellation pour l’enseigne qui devient à présent "Laurent Ropp, Maison de coiffure". Pour le gérant, il s’agit de "refléter notre volonté de proposer une coiffure française, artisanale, qualitative, en affirmant une identité forte et personnelle". D’autant plus que pour l’homme, ce lieu a "une grande valeur pour moi : c’est ici, à l’époque du mythique Park Avenue, que j’ai déposé mon tout premier CV. Ce fut une véritable institution de la coiffure à Besançon, et aujourd’hui, j’ai la joie d’y ouvrir mon quatrième salon".

Avec ce nouveau lieu, Laurent Ropp entend "offrir une expérience sur-mesure" en proposant "un endroit vivant, un espace de partage où coiffure rime avec écoute, savoir-faire et plaisir d’être soi".

Pour cela, les horaires ont été repensés afin de "mieux accompagner le rythme de chacun". Le salon ouvrira désormais ses portes le lundi et des prestations "nocturnes" seront proposées le vendredi soir jusqu’à 22h ou minuit. Des soirées à thèmes seront ainsi organisées (cours de coiffage, routine beauté à la maison pour femmes et hommes, etc) dans une ambiance chaleureuse et raffinée avec champagne, soft et dégustations de produits locaux ou encore des mini-concerts ponctuels.

La décoration "vintage" s'accompagnera prochainement d'une touche de modernité avec l'arrivée de plusieurs photos encadrées qui viendront s'afficher sur les murs en fausses briques.

L’équipe chargée de s’occuper des clients est composée d’Abdulrahman, décrit par Laurent Ropp comme "un pilier du salon depuis des années". Mais également Aurore, "une coiffeuse de talent qui revient dans des lieux qu’elle a déjà fréquentés avec passion", et Laurent, "coiffeur depuis plus de 20 ans" qui a gagné plusieurs titres dans les championnats de France, Europe et Monde.

Plus de téléphone, des réservations uniquement en ligne

En plus des coupes et soins habituels, le salon offre diverses prestations dont des soins de rasage pour homme. Des produits certifiés "B-Corp" garantissant "une vraie exigence en matière de qualité et de respect de l’environnement" sont utilisés.

Par ailleurs, la réservation par téléphone est supprimée, afin de "préserver un confort de travail pour les équipes et nos clients" justifie Laurent Ropp. La prise de rendez-vous se fait désormais uniquement en ligne via le site "Planity".

Laurent Ropp, Maison de coiffure