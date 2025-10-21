Mardi 21 Octobre 2025
Océane Kost élue Miss Beauté France 2026

Publié le 21/10/2025 - 17:03
Mis à jour le 21/10/2025 - 17:10

Organisée le 18 octobre 2025 à Vercel-Villedieu-le-Camp, cette finale nationale était placée sous le thème "animalier". 

© CreatifLens photographie
© CreatifLens photographie

Créé il y a 11 ans, Miss Beauté a pour mission de  lutter contre toute forme de discrimination, de harcèlement". Le concours se veut aussi un moyen d'aider les femmes à reprendre confiance en elles.

Des femmes de 17 à 45 ans

Sa singularité réside en grande partie dans ses critères de sélection : toute femme entre 17 et 45 ans peut participer. Il n’y a donc ni critère physique, marital ou parental.

Les concours Miss Beauté régionaux comportent cinq critères d’évaluation : le comportement, l’investissement personnel, le discours, la question surprise lors de l’élection et le test de culture générale.

"Une jeune femme bienveillante, investie et d’une sincérité remarquable"

Désignée deuxième dauphine à l’issue du concours, Océane Kost a finalement été reclassée Miss Beauté Franche-Comté 2024-2025, la première lauréate ne pouvant se présenter à l’élection nationale pour des motifs personnels. Passionnée par les Miss dès son plus jeune âge, elle a participé à deux concours "factices" avant de se lancer dans l’aventure Miss Beauté Franche-Comté.

Publié le 21 octobre à 17h03
