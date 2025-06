Océane Kost, plus jeune candidate élue Miss Beauté Franche-Comté

Promue Miss Beauté Franche-Comté en février 2025, Océane Kost est ainsi devenue, à 18 ans, la plus jeune candidate du concours national. Retour sur un concours de beauté qui s’affranchit des règles et sur le parcours singulier de la lauréate franc-comtoise.

Miss Beauté est un concours atypique. Créé il y a 11 ans, sa mission est de "lutter contre toute forme de discrimination, de harcèlement, et d’aider les femmes à reprendre confiance en elles et à se surpasser", explique Ema Pizzi, présidente Miss Beauté Franche-Comté.

Un concours engagé

Sa singularité réside en grande partie dans ses critères de sélection : toute femme entre 17 et 45 ans peut participer. Il n’y a donc ni critère physique, marital ou parental. Des femmes parfois exclues des concours de beauté traditionnels peuvent ainsi tenter leur chance. Selon Ema Pizzi, "c’est cette ouverture d’esprit qui fait la force et la beauté de notre concours".

Les concours Miss Beauté régionaux comportent cinq critères d’évaluation : le comportement, l’investissement personnel, le discours, la question surprise lors de l’élection et le test de culture générale. La présidente du comité Miss Beauté Franche-Comté y ajoute un autre élément : la création d’une “tenue de cause” qui reflète une valeur personnelle chère à la candidate.

"Une jeune femme bienveillante, investie et d’une sincérité remarquable"

Désignée deuxième dauphine à l’issue du concours, Océane Kost a finalement été reclassée Miss Beauté Franche-Comté 2024-2025, la première lauréate ne pouvant se présenter à l’élection nationale pour des motifs personnels. Passionnée par les Miss dès son plus jeune âge, elle a participé à deux concours "factices" avant de se lancer dans l’aventure Miss Beauté Franche-Comté.

"L’écart de niveau l’a un peu intimidée, mais elle a su rester forte et persévérante. Aujourd’hui, elle savoure cette aventure humaine exceptionnelle", rapporte Ema Pizzi. Elle ajoute "qu’elle s’implique dans de nombreux événements, shootings, causes associatives, et porte fièrement son écharpe comme un message d’espoir" et qu’elle reste "toujours humble, souriante et proche des autres".

Une finale nationale dans le Doubs

Océane Kost fera partie des 16 candidates régionales qui concourront pour le titre de Miss beauté 2026. Organisée le 18 octobre 2025 à Vercel-Villedieu-le-Camp, cette finale nationale sera placée sous le thème "animalier". "Plusieurs tableaux sont prévus, dont un défilé en costume régional, un défi “Reines du Shopping” sur le thème “chic avec un haut animalier”, ainsi que des chorégraphies, des discours et divers défilés", annonce Ema Pizzi. Le rendez-vous est donné dans quelques mois pour découvrir celle qui succèdera à Pauleen Beriat, Miss Beauté 2024/2025.