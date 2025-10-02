Jeudi 2 Octobre 2025
Besançon
Santé

Octobre rose : l'alimentation comme allié dans la prévention

Publié le 02/10/2025 - 09:28
Mis à jour le 02/10/2025 - 09:15

Octobre Rose c'est un mois pour parler de prévention, de dépistage et de solidarité. En ce début d'octobre 2025, notre nutritionniste bisontine Valentine Caput nous délivre donc ses conseils à mettre dans notre assiette pour pour prendre soin de sa santé tout au long de l'année.
 

En tant que diététicienne nutritionniste, je crois aussi que la cuisine peut devenir une alliée précieuse pour prendre soin de sa santé... et de son moral !

Alors aujourd'hui, je partage avec vous ma boîte à outils alimentaire spéciale "prévention et douceur" !

  • L'huile de colza et l'huile d'olive : un duo gagnant ! La première pour ses oméga-3 protecteurs, la seconde pour ses antioxydants. Je les alterne tous les jours : olive pour la cuisine et les légumes grillés par ex, colza pour les salades et les crudités !
  • Les choux et leurs cousins crucifères : brocolis (star anticancer !), chou kalé, chou fleur, navet... ces légumes sont riches en composés protecteurs (indoles, sulforaphane). Mon astuce : les cuire rapidement à la vapeur pour préserver leurs bienfaits. Les assaisonner après cuisson avec des épices, du curcuma + poivre,  un filet d'huile d'olive première pression à froid, de l'ail...
  • Les sardines et les maquereaux en boîte : peu chères, riches en oméga-3, facile à intégrer dans un plat. Elles trouvent toujours leur place dans mon placard pour remplacer la viande par ex ou pour mettre en complément dans une salade composée.
  • Les fruits rouges : frais l'été, surgelés l'hiver : une mine d'antioxydants colorés. Je les ajoute à un produit laitier dans la journée ou dans une salade de fruits !
  • Les noix : une dizaine suffit pour faire le plein de bons acides gras et de minéraux. Elles représentent ma collation préférée pour allier gourmandise et prévention santé.
  • Les légumineuses : pois chiche, lentilles, haricots secs : elles apportent fibres et protéines végétales. Je les incorpore dans mes plats une à deux fois par semaine : en complément de ma protéine animale et légumes cuits mais aussi en salade pour un effet rassasiant et protecteur !

Cette "boîte à outils" n'a rien de magique, mais elle me rappelle chaque jour qu'il est possible de prendre soin de sa santé avec simplicité et plaisir ! Et en ce mois d'Octobre Rose, c'est aussi une manière de dire : prenons soin de nous et de nos assiettes... !

Valentine Caput, Diététicienne Nutritionniste à Besançon.

alimentation nutrition nutritionniste octobre rose prévention

Publié le 2 octobre à 09h28 par VALENTINE CAPUT • Membre
