Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un spécialiste en cybersécurité

L'Armée de Terre, acteur clé de la défense nationale, vous propose une carrière unique à travers 117 spécialités réparties dans 16 domaines d'activité. Rejoignez-nous et évoluez dans un environnement dynamique et innovant.

Votre spécialité : Informatique et Télécoms

Au sein de cette spécialité, vous interviendrez dans le domaine stratégique de la cybersécurité, de l'informatique et des télécommunications. Vous aurez pour mission de sécuriser les moyens de télécommunication et le matériel informatique, afin de garantir leur performance et leur fiabilité.

Missions :

• Assurer la sécurisation des systèmes de télécommunication et du matériel informatique

• Utiliser des moyens spécifiques de contrôle et d’audit pour proposer des solutions techniques visant à améliorer le niveau de sécurité

• Partir régulièrement en opérations extérieures pour défendre nos intérêts sur le terrain

Avantages :

• 9 semaines de congés (soit 45 jours/an de permission)

• Réduction de 75% toute l’année avec la SNCF

• Logement et repas fournis

• Rémunération de 1572 € net/mois avant impôts dès votre affectation (pour un célibataire, sans enfant à charge, hors primes)

• Rémunération en opération extérieure pouvant être multipliée jusqu'à 2,5

Profil recherché :

• Homme ou femme, de 17,5 à 29 ans

• Nationalité française (en règle avec les obligations du service national JDC et jouissant de ses droits civiques)

• Titulaire d'un Baccalauréat

• Aptitude militaire

• Très méthodique, réactif et passionné par la technologie

Comment devenir Spécialiste Cybersécurité :

Prenez rendez-vous avec un Conseiller en Recrutement au CIRFA de Besançon pour discuter des opportunités professionnelles. Passez des tests et choisissez votre orientation. Signez votre contrat et devenez soldat. Suivez une formation initiale de 8 mois au sein de l’ENSOA à Saint-Maixent, avec rémunération. Suivez une formation spécialisée de 2 à 7 mois à l'École des Transmissions à Rennes. Soyez affecté au poste de spécialiste cybersécurité dans le régiment choisi lors de votre orientation.

Candidatez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

Rejoignez l'Armée de Terre et devenez un acteur de la sécurité de demain.