Où aller se baigner à moins d’une heure de Besançon ?

La piscine Port-Joint à Besançon

La piscine de Port Joint est un équipement de plein air composé d’un grand bassin de 25 m, d’un petit bassin, d’une pataugeoire et d’espaces verts dédiés à la détente. Sa vue exceptionnelle sur la Citadelle et son emplacement au bord de Doubs font de cette piscine "en cœur de ville" une des plus atypiques de la Région ! Restaurant sur place en période d’ouverture.

Réservation et infos : www.grandbesancon.fr/piscines

La piscine de Chalezeule

Bassins extérieurs, plages, pelouses, pentagliss, plaine de jeux pour enfants...

Réservation et infos : www.grandbesancon.fr/piscines

La piscine Mallarmé à Besançon

La piscine Mallarmé propose 1 bassin de 50m, avec plongeoir de 1m, 3m et 5m et 1 petit bassin enfan.

Réservation et infos : www.grandbesancon.fr/piscines

La piscine La Fayette

La piscine La Fayette propose un bassin de 50 mètres, bassin ludique, un toboggan, un jacuzzi et un solarium. Réservation et infos : www.grandbesancon.fr/piscines

La base de loisirs d'Osselle

La base de loisirs comprend un accès gratuit à un vaste espace comprenant, restauration type food truck, terrasse, aire de jeux pour enfants et boulodrome. Aussi, un accès payant à la plage avec baignade surveillée (horaires d’ouverture) sur un plan d’eau avec 2 zones de baignade ; des activités telles que terrain de beach volley, aire de pique-nique et activités nautiques À noter : Ginko vous propose de vous emmener tout l’été en transport en commun avec sa ligne Ginko Osselle Plage.

Pour rappel, la baignade est ouverte tous les jours en juillet /août

Toutes les infos : www.grandbesancon.fr/base-de-loisirs-osselle L’Aquaparc Isis de Dole L’Aquaparc Isis de Dole est l’une des piscines du Jura qui n’ouvre qu’en période estivale. Elle se compose d’un bassin olympique de 50 m, d’un bassin de détente, d’un grand toboggan, d’un pentagliss, d’une rivière rapide, et d’une pataugeoire. Un grand solarium et une aire de jeux viennent compléter cet ensemble, pour profiter du soleil pendant les beaux jours. La piscine est ouverte à de larges horaires d'ouverture en été.

Toutes les infos : granddoleaquatique.fr/aquaparcisis/

Le Nautiloue à Ornans

Le centre aqua-ludique Nautiloue a ouvert ses portes le 11 octobre 2008. Il fait partie de l'espace ludique et touristique de la Vallée de la Loue avec un amphithéâtre de verdure, de 500 places et une Hôtellerie de plein-air classée quatre étoiles. Dans son écrin de verdure, Nautiloue vous propose un espace aquatique combinant loisirs et sports, un espace détente accessible sur les horaires d'ouverture au public, des espaces extérieurs pour profiter du soleil

Toutes les infos : nautiloue.fr

Le Ludolac à Vesoul-Vaivre

Le Ludolac est un parc aquatique de 2Ha800 situé en pleine verdure. Il s'intègre parfaitement à la zone de loisirs et d'activités du lac de Vesoul-Vaivre. Il est situé à quelques mètres du camping du lac Vesoul-Vaivre. Vous pourrez vous y détendre en famille dans un cadre naturel. Venez vous rafraîchir dans le grand bassin de 50m, vous amusez dans notre toboggan, vous détendre dans les bassins à bulles, pique niquer dans la zone verte ombragée... sans oublier la pataugeoire animée pour les jeunes enfants et le Beach Volley nouvellement installé.