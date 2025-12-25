Jeudi 25 Décembre 2025
Besançon
Loisirs

Où fêter Nouvel an à Besançon ?

Publié le 25/12/2025 - 17:30
Mis à jour le 23/12/2025 - 16:23

Rien de prévu pour la soirée du 31 décembre 2025 ? Voici quelques suggestions pour célébrer le passage à la nouvelle année à Besançon et ses proches environs. 

© Pixels / photo de cottonbro studio / Pixabay
© Pixels / photo de cottonbro studio / Pixabay

Une Saint Sylvestre gourmande chez Loiseau du Temps

Loiseau du Temps situé place de la Révolution à Besançon propose un menu raffiné à déguster en attendant les douze coups de minuit. 

Menu :

  • Amuse-bouche
  • Foie gras marbré au Pinot noir et chutent poire-pain d’épices
  • Coquille Saint-Jacques gratinée au vin jaune
  • Suprême de pintade et ballotins de chou avec sauce Albuféra
  • Sélection de fromages
  • Sôme poire-caramel et spéculos, sorbet poire.

Tarif : 125€/personne. Site internet : https://www.bernard-loiseau.com/fr/loiseaudutemps.html

Célébrer la Saint Sylvestre à L’Éclat Bisontin 

Dès 20h, le restaurant L’Éclat Bisontin située avenue Carnot, proposera un menu festif avec ambiance musicale des années 80 aux années 2000 assurée par un DJ. 

Menu : 

  • Cocktail d’accueil et feuilletés d’escargots
  • Médaillon de foie gras
  • Tournedos boeuf vin jaune et morilles
  • Gratin savoyard, timbale de courgettes et tomates provençales. 
  • Trou fraîcheur (Limoncello, sorbet citron) 
  • Fromages et salade panachée
  • Délice exotique et succès de chocolat
  • Café
  • Soupe à l’oignon (4h30) 

Réservation obligatoire avec règlement au 03.39.73.80.42 ou 06.09.08.27.03. Tarif : 60€/personne.

Un nouvel an festif au Casino Joa 

Pour le réveillon, le casino Joa de Besançon propose un menu de Saint-Sylvestre savoureux, gourmand et en musique avec le Trio « Mage ».

Menu : 

  • Mise en bouche : Saint-Jacques contisée à la truffe blanche, jus de mangue acidulée, mousseline légère de panais et croustillant de sésame au wasabi. Accompagné d'1 coupe de champagne ou 1 verre de  Sancerre Blanc Domaine Dauny, en apéritif
  • Entrée : Gambas marinées sur un risotto de langues d'oiseau et encornets, crème légère de tomates et piment fumé. Accompagnées d'1 verre de Fiumiccicoli Rouge Corse ou 1 verre de Love Savagnin Ouillé - Fruitière d’Arbois
  • Poisson : Tronçon de lotte moelleux, maraîchère de jeunes légume, émulsion coco-citronnelle. Accompagné d'1 verre de Beaujolais Village Blanc - Domaine de Thulon ou 1 verre de de  Sancerre Blanc Domaine Dauny.
  • Viande : Pavé de quasi de veau poêlé, sauce aux morilles, purée de patates douces. Accompagné d'1 verre de Fiumiccicoli Rouge Corse ou 1 verre de Chiroubles Rouge Domaine de Thulon.
  • Duo de Fromages
  • Dessert : Entremet "Happy New Year" : Biscuit joconde au thé vert Matcha, compotée de mangue/passion, mousse Yuzu, glaçage au chocolat blanc. Accompagné d'une coupe de champagne Montaudon ou 1 verre de  Sancerre Blanc Domaine Dauny.

Prix : 139€/personne + 10€ de ticket de jeu offerts. Réservation en ligne : https://www.joa.fr/casinos/besancon/evenements/menu-saint-sylvestre-2025 

Faire le plein d’activités Aux Ateliers 

Pour la soirée du 31 décembre 2025, les Ateliers proposent en plus d’un repas de fête, un accès en illimité aux activités de bowling, Laser game, escalade, trampoline, Plaine de jeux, billard ainsi qu’une session de 30 minutes de Shuffelboard et Studio Karaoké et 1 session de 15 minutes de BattleKart (en option). 

La soirée sera animée par un DJ et diverses animations et performances. Un feu d’artifice viendra également clôturer la soirée. 

Tarifs : de 60 à 160€. Sur réservation uniquement, via aurore@aux-ateliers.com Site internet : https://aux-ateliers.com/

Un Nouvel an "clé en main" au 1055

Le 10·55 ouvre également ses portes le soir du réveillon pour une soirée uniquement sur réservation. Le site propose une soirée de Nouvel An « clé en main » avec : 

  • Tous les jeux à volonté : Bowling, réalité virtuelle, pixel, laser game, karaoké, salles de Quizz… Faites le plein de fun en illimité !
  • Cocktail de bienvenue offert à votre arrivée
  • Menu complet : entrée, plat, dessert
  • Animations festives : magicien, caricaturiste, DJ… pour une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit
  • Pour les enfants : un menu enfant adapté + boum géante au Kid Park, spécialement conçue pour eux

Menu : 

  • Les amuses bouches : pain perdu au foie gras et confit d’oignon / cuillère de magret de canard au chèvre et éclats de noisettes, crumble au parmesan / mini macaron à la truite fumée et sa crème fraicheur / bouchée d’escargot.
  • L’entrée : Vol-au-vent aux écrevisses
  • Le plat  : Cuisse de canard confite, sauce girolles et morilles, accompagnée d’un millefeuille de pommes de terre au parmesan et ses petits légumes
  • Le dessert : L’atelier des pâtissiers à la vanille, noisettes pralinées et tuile au sésame

Menu enfant disponible.

Tarifs : 89€/adulte et 45€/enfant. Site internet : https://www.1055.fr/

Vous aussi vous organisez un événement public à Besançon pour la soirée de la Saint Sylvestre ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail à redaction@macommune.info. 

nouvel-an réveillon saint-sylvestre

Publié le 25 décembre à 17h30 par Elodie Retrouvey




