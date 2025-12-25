Où fêter Nouvel an à Besançon ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Rien de prévu pour la soirée du 31 décembre 2025 ? Voici quelques suggestions pour célébrer le passage à la nouvelle année à Besançon et ses proches environs.

Une Saint Sylvestre gourmande chez Loiseau du Temps

Loiseau du Temps situé place de la Révolution à Besançon propose un menu raffiné à déguster en attendant les douze coups de minuit.

Menu :

Amuse-bouche

Foie gras marbré au Pinot noir et chutent poire-pain d’épices

Coquille Saint-Jacques gratinée au vin jaune

Suprême de pintade et ballotins de chou avec sauce Albuféra

Sélection de fromages

Sôme poire-caramel et spéculos, sorbet poire.

Tarif : 125€/personne. Site internet : https://www.bernard-loiseau.com/fr/loiseaudutemps.html

Célébrer la Saint Sylvestre à L’Éclat Bisontin

Dès 20h, le restaurant L’Éclat Bisontin située avenue Carnot, proposera un menu festif avec ambiance musicale des années 80 aux années 2000 assurée par un DJ.

Menu :

Cocktail d’accueil et feuilletés d’escargots

Médaillon de foie gras

Tournedos boeuf vin jaune et morilles

Gratin savoyard, timbale de courgettes et tomates provençales.

Trou fraîcheur (Limoncello, sorbet citron)

Fromages et salade panachée

Délice exotique et succès de chocolat

Café

Soupe à l’oignon (4h30)

Réservation obligatoire avec règlement au 03.39.73.80.42 ou 06.09.08.27.03. Tarif : 60€/personne.

Un nouvel an festif au Casino Joa

Pour le réveillon, le casino Joa de Besançon propose un menu de Saint-Sylvestre savoureux, gourmand et en musique avec le Trio « Mage ».

Menu :

Mise en bouche : Saint-Jacques contisée à la truffe blanche, jus de mangue acidulée, mousseline légère de panais et croustillant de sésame au wasabi. Accompagné d'1 coupe de champagne ou 1 verre de Sancerre Blanc Domaine Dauny, en apéritif

Entrée : Gambas marinées sur un risotto de langues d'oiseau et encornets, crème légère de tomates et piment fumé. Accompagnées d'1 verre de Fiumiccicoli Rouge Corse ou 1 verre de Love Savagnin Ouillé - Fruitière d’Arbois

Poisson : Tronçon de lotte moelleux, maraîchère de jeunes légume, émulsion coco-citronnelle. Accompagné d'1 verre de Beaujolais Village Blanc - Domaine de Thulon ou 1 verre de de Sancerre Blanc Domaine Dauny.

Viande : Pavé de quasi de veau poêlé, sauce aux morilles, purée de patates douces. Accompagné d'1 verre de Fiumiccicoli Rouge Corse ou 1 verre de Chiroubles Rouge Domaine de Thulon.

Duo de Fromages

Dessert : Entremet "Happy New Year" : Biscuit joconde au thé vert Matcha, compotée de mangue/passion, mousse Yuzu, glaçage au chocolat blanc. Accompagné d'une coupe de champagne Montaudon ou 1 verre de Sancerre Blanc Domaine Dauny.

Prix : 139€/personne + 10€ de ticket de jeu offerts. Réservation en ligne : https://www.joa.fr/casinos/besancon/evenements/menu-saint-sylvestre-2025

Faire le plein d’activités Aux Ateliers

Pour la soirée du 31 décembre 2025, les Ateliers proposent en plus d’un repas de fête, un accès en illimité aux activités de bowling, Laser game, escalade, trampoline, Plaine de jeux, billard ainsi qu’une session de 30 minutes de Shuffelboard et Studio Karaoké et 1 session de 15 minutes de BattleKart (en option).

La soirée sera animée par un DJ et diverses animations et performances. Un feu d’artifice viendra également clôturer la soirée.

Tarifs : de 60 à 160€. Sur réservation uniquement, via aurore@aux-ateliers.com Site internet : https://aux-ateliers.com/

Un Nouvel an "clé en main" au 1055

Le 10·55 ouvre également ses portes le soir du réveillon pour une soirée uniquement sur réservation. Le site propose une soirée de Nouvel An « clé en main » avec :

Tous les jeux à volonté : Bowling, réalité virtuelle, pixel, laser game, karaoké, salles de Quizz… Faites le plein de fun en illimité !

Cocktail de bienvenue offert à votre arrivée

Menu complet : entrée, plat, dessert

Animations festives : magicien, caricaturiste, DJ… pour une ambiance garantie jusqu’au bout de la nuit

Pour les enfants : un menu enfant adapté + boum géante au Kid Park, spécialement conçue pour eux

Menu :

Les amuses bouches : pain perdu au foie gras et confit d’oignon / cuillère de magret de canard au chèvre et éclats de noisettes, crumble au parmesan / mini macaron à la truite fumée et sa crème fraicheur / bouchée d’escargot.

L’entrée : Vol-au-vent aux écrevisses

Le plat : Cuisse de canard confite, sauce girolles et morilles, accompagnée d’un millefeuille de pommes de terre au parmesan et ses petits légumes

Le dessert : L’atelier des pâtissiers à la vanille, noisettes pralinées et tuile au sésame

Menu enfant disponible.

Tarifs : 89€/adulte et 45€/enfant. Site internet : https://www.1055.fr/

Vous aussi vous organisez un événement public à Besançon pour la soirée de la Saint Sylvestre ? N’hésitez pas à nous envoyer un mail à redaction@macommune.info.