Ouverture du domaine skiable du Ballon d’Alsace ce week-end

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux amateurs de glisse. Le Département du Territoire de Belfort a annoncé ce jeudi l’ouverture des domaines alpin et nordique du Ballon d’Alsace dès le week-end des 29 et 30 novembre 2025. Cette ouverture est rendue possible grâce à "un enneigement idéal et à des conditions météo favorables", précise le Département dans son communiqué.

Le domaine alpin proposera plusieurs pistes ouvertes parmi les 10 pistes alpines (vertes, bleues, rouges, noires), dont certaines équipées d’enneigement artificiel. Le domaine nordique offrira jusqu’à 40 km de pistes labellisées Nordic France, accessibles en skating et alternatif.

"L’ouverture anticipée du domaine skiable est une très bonne nouvelle pour notre Territoire", a commenté Florient Bouquet. Le président du Département du Territoire de Belfort ajours que "le Ballon d’Alsace offre un cadre naturel exceptionnel, accessible depuis les Vosges, l’Alsace et le Territoire de Belfort. J’invite chacun à venir profiter de ces premiers flocons dans une ambiance conviviale et authentique".

Pour ce week-end de reprise, l’École de ski français (ESF) proposera au public :

conseils techniques personnalisés ;

initiation au snooc , engin hybride entre la luge et le ski de randonnée ;

engin hybride entre la luge et le ski de randonnée ; petite randonnée selon les conditions.

Les services sur place

Location de matériel : la Cabane (alpin), la Poterie (nordique).

: la Cabane (alpin), la Poterie (nordique). Restauration : la Gentiane, la Cabane, Snack les Joe, ferme auberge du Wissgrut, auberge Fluhr (Langenberg), auberge du Ballon (dimanche), salon de thé de la Poterie.

Accès et stationnements

Le massif est accessible depuis les Vosges, le Territoire de Belfort et l’Alsace. Stationnements recommandés : Langenberg (avec matériel), Tourtet (randonnée), Démineurs (nordique). Équipements spéciaux obligatoires (pneus neige).

Infos pratiques