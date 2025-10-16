Par volonté de “transparence” la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

Pour rappel, les frais de représentation concernent les dépenses engagées par les élus dans le cadre de leur activité professionnelle. Par souci de "transparence" l’équipe municipale a donc répondu à la demande de trois habitants de la Ville. La municipalité n’ayant "rien à cacher", a insisté Anne Vignot.

Concernant les frais de représentation de la maire, ils étaient de 300€ dans le mandat précédent. Mais à sa prise de fonction en 2020, l’édile a fait le choix de s’en passer. "En arrivant, j’ai pratiqué deux choses" évoque-t-elle, "enlever tout ce qui pouvait ressembler à des frais de représentation et diminuer mes indemnités pour être dans une enveloppe qui correspond à l’activité d’un maire de la ville de Besançon".

Un choix qui lui a notamment permis "d’augmenter la part d’indemnité" pour l’ensemble de ses conseillers municipaux. "Être élus implique beaucoup de temps de travail et également une forme de sacrifice professionnel" rappelle-t-elle, alors "pour être au plus près de ce que représente le travail d’un élu, j’ai décidé qu’il était important de partager", résume Anne Vignot.

"On n'est pas dans le bling-bling"

Concernant les frais de déplacement en train, ils sont à hauteur de 9,072,24€ pour la maire et de 31,078,37 € pour les 25 élus. Soit une moyenne de 249€/an et par élu. Les frais de péage d’autoroute s’élèvent quant à eux à 4.653,59€. "On a beaucoup diminué les déplacements", a précisé la maire, "surtout depuis le covid où beaucoup de choses se font désormais par visio".

Quant aux frais de réception et réunions de travail, ils s’élèvent à 18.755,20€ depuis le début du mandat. Soit une dépense d’environ 3750€/an. Ceux-ci incluent les accueils de délégation et les déjeuners institutionnels.

Si elle comprend la démarche, la maire de Besançon n’a cependant pas caché une certaine déception d’avoir dû répondre à une telle demande : "quand j’ai vu arriver cette demande ça m’a blessé. Je la comprends mais ça m’a blessé. Nous on n’est pas dans le bling-bling" , "au cours de ce mandat, on a montré une équipe qui n’est pas dans le paraître mais dans le faire" , mais "au moins c’est dit, c’est clair". Ce qui est important, "c’est la transparence", a également expliqué l’élue dans notre vidéo.

L’adjoint à la maire en charge de la Culture Aline Chassagne rejoint l’édile sur ce point : "ce qu’on entend de la population c’est une demande de transparence". Aussi, a-t-elle évoqué son indemnité de "1.500€/mois quand on est élu" qui permet d’amortir les pertes financières de son activité professionnelle impactée par son activité d’élue. "Il n’y a pas d’enrichissement personnel au cours d’un mandat" a-t-elle insisté avant de préciser qu’elle payait sa part en cas de "déjeuner avec un acteur culturel", ce qui n’est pas obligatoire mais "j’estime que ça rentre dans mon indemnité et je ne veux pas qu’il y ait de doute".

