Jeudi 16 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie Politique

Par volonté de "transparence" la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

Publié le 16/10/2025 - 17:57
Mis à jour le 16/10/2025 - 18:03

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

Anne Vignot © Alexane Alfaro
Anne Vignot © Alexane Alfaro

Pour rappel, les frais de représentation concernent les dépenses engagées par les élus dans le cadre de leur activité professionnelle. Par souci de "transparence" l’équipe municipale a donc répondu à la demande de trois habitants de la Ville. La municipalité n’ayant "rien à cacher", a insisté Anne Vignot. 

Concernant les frais de représentation de la maire, ils étaient de 300€ dans le mandat précédent.  Mais à sa prise de fonction en 2020, l’édile a fait le choix de s’en passer. "En arrivant, j’ai pratiqué deux choses" évoque-t-elle, "enlever tout ce qui pouvait ressembler à des frais de représentation et diminuer mes indemnités pour être dans une enveloppe qui correspond à l’activité d’un maire de la ville de Besançon". 

Un choix qui lui a notamment permis "d’augmenter la part d’indemnité" pour l’ensemble de ses conseillers municipaux. "Être élus implique beaucoup de temps de travail et également une forme de sacrifice professionnel" rappelle-t-elle, alors "pour être au plus près de ce que représente le travail d’un élu, j’ai décidé qu’il était important de partager", résume Anne Vignot. 

"On n'est pas dans le bling-bling"

Concernant les frais de déplacement en train, ils sont à hauteur de 9,072,24€ pour la maire et de 31,078,37 € pour les 25 élus. Soit une moyenne de 249€/an et par élu. Les frais de péage d’autoroute s’élèvent quant à eux à 4.653,59€. "On a beaucoup diminué les déplacements", a précisé la maire, "surtout depuis le covid où beaucoup de choses se font désormais par visio". 

Quant aux frais de réception et réunions de travail, ils s’élèvent à 18.755,20€ depuis le début du mandat. Soit une dépense d’environ 3750€/an. Ceux-ci incluent les accueils de délégation et les déjeuners institutionnels. 

Si elle comprend la démarche, la maire de Besançon n’a cependant pas caché une certaine déception d’avoir dû répondre à une telle demande : "quand j’ai vu arriver cette demande ça m’a blessé. Je la comprends mais ça m’a blessé. Nous on n’est pas dans le bling-bling" , "au cours de ce mandat, on a montré une équipe qui n’est pas dans le paraître mais dans le faire" , mais "au moins c’est dit, c’est clair". Ce qui est important, "c’est la transparence", a également expliqué l’élue dans notre vidéo. 

L’adjoint à la maire en charge de la Culture Aline Chassagne rejoint l’édile sur ce point : "ce qu’on entend de la population c’est une demande de transparence". Aussi, a-t-elle évoqué son indemnité de "1.500€/mois quand on est élu" qui permet d’amortir les pertes financières de son activité professionnelle impactée par son activité d’élue. "Il n’y a pas d’enrichissement personnel au cours d’un mandat" a-t-elle insisté avant de préciser qu’elle payait sa part en cas de "déjeuner avec un acteur culturel", ce qui n’est pas obligatoire mais "j’estime que ça rentre dans mon indemnité et je ne veux pas qu’il y ait de doute". 

Les chiffres : 

  • Frais de représentation de la maire : 0€
  • Frais de déplacement (train) : 9.072,24€ maire / 31.078,37€ élus
  • Frais de péages : 4.653,59€
  • Frais de réceptions et réunions de travail : 18.755,20€
  • Indemnité d’élu : 1500€/mois

anne vignot élus frais professionnels ville de besançon

Publié le 16 octobre à 17h57 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Politique

Par volonté de “transparence” la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

anne vignot élus frais professionnels ville de besançon
Publié le 16 octobre à 18h01 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Cybersécurité : l’État renouvelle sa confiance au CSIRT Bourgogne-Franche-Comté

Le Centre régional d’alerte et de réaction aux attaques informatiques Bourgogne-Franche-Comté (CSIRT-BFC), opéré par l’Agence régionale du numérique et de l’intelligence artificielle (ARNia), a été désigné lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt RALEC (Renforcement de l’Accompagnement Local aux enjeux de Cybersécurité) lancé par l’ANSSI en août dernier, a-t-on appris le 13 octobre 2025.

cybersécurité region bourgogne franche-comte
Publié le 16 octobre à 10h30 par Alexane
Franche-Comté
Economie

Arti Show” : l’art de manier les feux d’artifice depuis 15 ans de la Franche-Comté aux quatre coins de la France…

Née le 1er octobre 2010, la société Arti-show intervient partout en France, mais privilégie sa région d’origine et de cœur, la Franche-Comté. En perpétuel renouvellement, elle propose en cette fin d’année 2025 un concept original : les feux en plein jour…

arti-show feux d'artifice spectacle
Publié le 15 octobre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

Droit de réponse – Le collectif C.H.U.T répond à un article sur le Tandem et dénonce “les nuisances sonores” du bistrot

DROIT DE RÉPONSE • À la suite de la publication le 7 octobre 2025 sur maCommune.info de l’article intitulé "Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre", le Collectif des habitants ulcérés par le tintamarre (C.H.U.T) a souhaité exercer son droit de réponse. Regroupant des résidents du centre-ville de Besançon, le collectif entend rappeler ses préoccupations liées aux nuisances sonores et conteste la vision jugée "méliorative" de l’établissement présentée dans l’article. Dans un texte détaillé, C.H.U.T met en cause la direction du bar Le Tandem, évoquant des dépassements récurrents des seuils sonores réglementaires, des conflits avec des riverains, et un manque de respect du cadre patrimonial et légal.

le tandem nuisances
Publié le 15 octobre à 10h45 par Alexane
Haut-Doubs
Economie Loisirs

Le Pays du Haut-Doubs adopte son Masterplan pour un tourisme durable à l’horizon 2040

Le territoire du Haut-Doubs vient d’adopter son Masterplan de la transition du tourisme et des loisirs 2024–2040, un schéma stratégique destiné à accompagner la mutation du secteur face aux enjeux climatiques, économiques et sociétaux. Signé officiellement le 14 octobre 2025, ce plan fixe les grandes orientations pour un tourisme plus durable et une meilleure valorisation des ressources locales.

loisirs syndicat mixte du mont d'or tourisme
Publié le 15 octobre à 10h13 par Alexane
Larnod
Economie Vie locale

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie

VIDÉO LONG FORMAT • À Larnod, le boulanger Romain et son mari Aurélien se griment en personnages hauts en couleur plusieurs soirées dans l’année pour accueillir les spectateurs dans leur Rominoushow. "Le premier jour" est une version plus aboutie du spectacle né et mis sur pied pour compenser la perte de chiffre d’affaires causé par les six semaines de fermeture de la côte de Larnod durant l'été 2025. Une trentaine de dates de leur cabaret transformiste sont proposées jusqu’à la fin juin 2026. Rencontre avec ce couple prêt à brûler les planches (mais pas le pain) !

boulanger c'est nouveau ! cabaret restaurant transformisme
Publié le 14 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Economie Nature

Dermatose bovine : des milliers d’animaux sous haute surveillance dans le Doubs

Suite à un premier foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) confirmé samedi dans le Jura, le préfet du Doubs a souhaité faire un point sur la situation dans le département ce 13 octobre 2025. Au total, 247 communes, sur les 563 du département, sont concernées. Des règles strictes de confinement sont en vigueur.

bovin chambre d'agriculture dermatose dermatose bovine prefecture du doubs vache
Publié le 13 octobre à 18h00 par Hélène L.
Besançon
Economie Société

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

QUOI DE 9 ? • Le showroom Artémis, spécialiste de l’aménagement extérieur et du mobilier design, ouvre grand ses portes pendant trois jours exceptionnels du 23 au 25 octobre 2025, de 10h à 19h, placés sous le signe de l’inspiration, du conseil et des bonnes affaires…

décoration grand destockage jardin luminaire paysagiste quoi de 9 salon de jardin vaisselle
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Economie
Publi-Infos

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

PUBLI-INFOS • Trait d’union entre la Bourgogne et la Franche-Comté, "Loiseau du Temps" se situe au rez-de-chaussée d’un superbe édifice classé, à Besançon. Pour cette dernière partie de l’année y est célébrée une association pleine de sens avec  "Vive la Bourgogne Franche-Comté".

loiseau du temps notre terroir producteurs régionaux quoi de 9 restaurant Vive la Bourgogne Franche-Comté
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info
Franche-Comté
Economie
Publi-Infos

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !

PUBLI-INFO • Après deux années difficiles, le marché immobilier franc-comtois montre enfin quelques signes de reprise, portés par la détente des taux et le retour progressif des primo-accédants. Mais les freins persistent : coût du neuf, contraintes énergétiques et incertitudes économiques. Pour faire le point sur ces tendances et les perspectives du marché, Olivier Cassard, Responsable Marché de l’Habitat au Crédit Agricole Franche-Comté, livre son analyse.

crédit agricole franche-Comté immobilier olivier cassard propriétaire
Publié le 13 octobre à 07h00 par Macommune.info

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Le musée d’Orsay expose une rareté du peintre Gustave Courbet
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie
Jeu-concours

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Sondage

 12.37
ciel dégagé
le 16/10 à 18h00
Vent
2.66 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
80 %
 