À l’arrivée des secours, le petite victime était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré une réanimation entreprise par un témoin et relayée par les sapeurs-pompiers renforcés par le Smur et une infirmière du Service de santé et de secours médical, l'enfant est décédé. Il a été pris en charge par les pompes funèbres.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a pris en charge la famille de l’enfant.