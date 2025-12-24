Mercredi 24 Décembre 2025
Alerte Témoin
Métabief
Loisirs

Pour les vacances de Noël, la station Métabief s’adapte aux conditions d’enneigement

Publié le 24/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 24/12/2025 - 11:21

Malgré les faibles conditions d’enneigement actuelles, Métabief Montagnes du Jura s’adapte à l’occasion des vacances de Noël 2025. Entre ski alpin, glisse ludique avec le snowtubing, luge sur rails, aventures avec l’Explor Games, découverte et pause gourmande au sommet, la station propose son lot d’activités pour tous les âges et toutes les envies.

© Métabief Montagnes du Jura
© Métabief Montagnes du Jura
1/2 - © Métabief Montagnes du Jura
2/2 - © Métabief Montagnes du Jura

Ski alpin

Grâce au travail des équipes, les pistes Berche et Troupézy seront ouvertes à partir de ce mercredi 24 décembre. (pistes réservées aux bons skieurs, nécessité de déchausser en fin de pistes).

  • Tarif : 23,50€ la journée (hors assurance et carte skipass).

Descente givrée - 1er Janvier 2026

Rendez-vous à 12h au pied des pistes de Métabief pour la traditionnelle descente givrée en maillot de bain pour fêter la nouvelle année. Animation musicale et vin chaud offert aux participants !

© Métabief Montagnes du Jura

Snowtubing

Sensations et fous rires garantis avec la zone de snowtubing au pied des pistes de Métabief. Installés dans une grosse bouée, dévalez une piste enneigée spécialement aménagée.

Télésiège du Morond et Comptoir du Morond

Le télésiège du Morond est accessible également aux piétons, permettant de rejoindre facilement le sommet pour une randonnée ou pour admirer le panorama exceptionnel sur le Mont Blanc et la chaîne des Alpes.

Au sommet, un nouvel espace de restauration a été installé. C’est "Le Comptoir du Morond", qui permet de s’accorder une pause gourmande dans un lieu dépaysant !

© Métabief Montagnes du Jura

Luge sur rails

Activité incontournable pour toute la famille, la luge sur rails permet de glisser dans une ambiance ludique et sécurisée. À la tombée de la nuit, la piste s’illumine pour des descentes colorées et festives.

Découverte et aventure

L’aventure en famille avec l’Explor Games "Abby et le trésor perdu du Mont d’Or", un escape game numérique en plein air ! Et aussi des randonnées accompagnées à la découverte du massif du Mont d’Or et des Tremplins de Chaux-Neuve.

(Communiqué)

luge sur rails ski alpin station métabief vacances de noel

Publié le 24 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
