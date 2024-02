Jeudi 1er février sera un jour de grève nationale et intersyndicale dans l’Éducation nationale. À Besançon, des enseignant(e)s des lycées Pasteur et Pergaud ont/vont informé(er) les parents d’élèves notamment de la suppression de 70 postes dans le primaire et 85 postes dans le secondaire à la rentrée 2024 dans l’académie de Besançon.