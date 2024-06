Retour du relais estival bisontin pour lutter contre l'isolement

De nombreuses associations et structures sociales réduisent leur activité, voire ferment leurs portes pour une partie ou la totalité des vacances d’été. Une période qui peut être difficile à vivre (fortes chaleurs) pour certaines personnes et peut provoquer leur isolement. C'est pourquoi l’association met en œuvre un programme d'activités pour tous, tout au long de l'été, de façon à relayer les lieux de convivialité habituels et de fixer des rendez-vous réguliers.

Grâce à l’achat unique du Pass Estival (20€/personne), l’estivalier a ainsi accès à plus de 50 animations. Chaque semaine, à Besançon, quatre rendez- vous sont proposés :

une matinée conviviale avec des activités diverses, les mardis de 10h à 12h au local des Petits Frères des Pauvres, 1 rue Petit Battant ;

une promenade à la fraîche les jeudis de 8h à 10h ;

une sortie comtoise (culturelle ou de loisirs), les vendredis en journée ou demi-journée ;

un pique-nique relax les dimanches de 17h30 à 20h pour un moment détente avec des jeux suivi du repas tiré du sac.

Cette année, un second Relais Estival ouvre ses portes dans le Pays de Montbéliard avec une animation par semaine.

Infos +