Un coup de pouce pour offrir des séjours à la campagne à de jeunes mineurs isolés de Besançon

Les 12 jeunes pourront profiter d’un espace sous tente pour dormir et d’un petit abri pour cuisiner leurs repas. En bord de Loue et situé dans le village de Lavans-lès-Quingey, ils se retrouveront au calme et pourront pratiquer des activités telles que l’accrobranche à Salins-les-Bains, ainsi que des balades à pied, à vélo ou des visites de lieux à connaître dans le coin, et pourquoi pas des concerts si la météo le permet. ”Tout pour que ces jeunes puissent retrouver un peu d’insouciance et oublier leurs soucis !”, commentent les associations.

Les 5.000€ serviront à faire des courses alimentaires pour les repas de chaque jour, payer quelques charges comme l’électricité, l’eau et le gaz, régler les activités proposées par des prestataires, acheter des jeux, des ballons et s’acquitter des frais de déplacement. Cette somme sera gérée par le collectif Loue Solidaire.

Ce mardi 2 juillet, le financement participatif a dépassé la moitié de la somme, soit 2.840€.