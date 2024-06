Comité de vigilance, syndicats et associations montent au créneau pour sauver le service d’addictologie d’Héricourt

Le Comité de Vigilance pour les services publics (CV 70) apporte son total soutien aux collectifs, associations, syndicats, et toutes les personnes qui se sont et qui vont se mobiliser contre la fermeture du service d'addictologie du centre de psychiatrie d’Héricourt, apprend-on mardi 11 juin 2024.

"Cette fermeture annoncée est une mauvaise nouvelle de plus pour la psychiatrie de proximité en particulier et l'accès aux soins en général. Notre département est déjà en déficit de nombreuses spécialités médicales et les soins de premiers recours sont mis en grandes difficultés par beaucoup de départs non remplacés.?La santé est pourtant une priorité exprimée par la population", explique le comité de vigilance pour les services publics (CV 70.??Le CV 70 avec d'autres et les usagères et usagers s'étaient fortement mobilisés pour défendre un service de neurologie à l'hôpital de Lure : "Nous soutenons et remercions les personnels qui font d'authentiques efforts pour maintenir ce service essentiel", précise le CV70.

Et d’ajouter : "L'ARS et la direction du GH 70 avaient maintenu leur décision contraire à l'intérêt des patients, et actuellement le service est fortement dégradé. Si la décision de fermeture du service d'addictologie à Héricourt est maintenue, ça sera une atteinte de plus à l'accès aux soins psychiatriques et de santé".