Aide alimentaire, isolement des séniors, santé mentale : les priorités du CCAS à Besançon

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Besançon a présenté son Analyse des besoins sociaux (ABS) vendredi 14 juin 2024, publiée annuellement. De cette analyse découle des politiques sociales, présentées par la présidente du CCAS, Anne Vignot, et sa vice-présidente Sylvie Wanlin.

L’Analyse des besoins sociaux est l’un des principaux outils de travail du CCAS. Son objectif est d’approfondir la connaissance des enjeux sociaux du territoire, en révélant les évolutions et les dynamiques. Contrairement à d’autres villes, à Besançon, "la volonté politique a toujours été de faire cette analyse tous les ans", rappelle Anne Vignot.

Comment est menée cette Analyse des besoins sociaux ?

C’est en partenariat avec certains services de la Ville, de Grand Besançon Métropole, de la Caisse primaire d’Assurance maladie, de l’Insee, de l’Agence d’urbanisme Besançon Centre Franche-Comté et de la Caisse d’allocations familiales que le CCAS conçoit cet ABS. Ensemble, ils étudient cinq grandes thématiques :

Contexte socio-économique

Démographie et population

Revenus et niveaux de vie

Habitat et cadre de vie

Santé et accès aux soins

Cette année et pour la première fois, le CCAS est signataire d’un nouveau contrat de ville auquel s’ajoutent deux nouveaux quartiers prioritaires : Battant et Hauts de St Claude. Sylvie Wanlin, vice-présidente du CCAS explique que dans le cadre de l’ABS, chaque quartier, prioritaire ou non, profite d’une mise en perspective particulière avec des indicateurs de besoins ou difficultés, selon la politique sociale de la ville.

Quelles sont les politiques sociales du CCAS ?

Trois thématiques sont jugées prioritaires : l’aide alimentaire, les logements seniors et la santé mentale.

Concernant l’aide alimentaire, Sylvie Wanlin déplore "un dispositif sous tension", mais précise également que le CCAS de Besançon coordonne un réseau de dix associations de proximité dans le domaine de l’aide alimentaire. En 2023, ce sont presque 2.300 ménages qui ont profité de ces aides alimentaires à Besançon.

Le logement sénior est une autre préoccupation importante du CCAS. À Besançon, les plus de 60 ans représentent près d'un quart de la population (d’après l’ABS 2023). L’enjeu est de prévenir la perte d’autonomie et l’isolement social des personnes âgées. A ce propos, le 14 octobre 2024, le CCAS organisera un forum au Kursaal pour présenter des solutions de logement.

Enfin, le sujet de la santé mentale regroupe les trois problématiques principales du CCAS, à savoir l’isolement social, la précarité et la hausse de l’espérance de vie. Il a pu mettre en place plusieurs actions, comme les réunions de "groupes d’entraide mutuelle", ou encore la proposition d’hébergements et un accompagnement médico-social.