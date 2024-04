Prix Victor Hugo au festival Photographie Besançon : les photographes pro appelés à candidater

À l’occasion du Festival Photographie Besançon, l’association Grain d’Pixel lance son appel à candidatures jusqu'au 15 mai 2024 pour le Prix Victor Hugo de la photographie engagée et le prix Grain d’Pixel.

Chaque année, une cinquantaine de photographes amateurs, étudiants et professionnels sont sélectionnés et ont carte blanche pour présenter leur travail. Chacun d’eux soumet une photographie de son exposition au Prix Grain d’Pixel et le lauréat reçoit une dotation de 800 €.

Le Prix Victor Hugo de la photographie engagée, proposé par Grain d’Pixel et la Maison natale de Victor Hugo, s’adresse aux photographes professionnels. Doté de 1.000€, Il fait l’objet d’une exposition dans la maison natale de Victor Hugo sur l’un des thèmes qui lui étaient chers :

Défense des droits humains

Défense de la liberté d’expression

Défense des droits des enfants

Défense des droits des femmes

Lutte contre la peine de mort

Lutte contre la pauvreté

Lutte contre l’oppression

L’exposition est composée de 15 à 20 photographies tirées sur dibond par les organisateurs et présentées dans le cadre du Festival Photographie Besançon dans la Maison natale de Victor Hugo pour la saison automne-hiver 2024/2025.

Les dates à retenir