Programme culturel à Besançon : la lutte contre les discriminations sociales et l’histoire ouvrière à l’honneur

À l'occasion du cinquantième anniversaire de l'aventure des ouvriers bisontins de la manufacture des montres LIP, la ville de Besançon a décidé de placer cette nouvelle année sous le signe des luttes sociales et de l'histoire ouvrière. Jusqu'en juin 2024, le public bisontin retrouvera une variété d'expositions et d'ateliers, majoritairement organisés au sein du quartier d'Orchamps.

Cette programmation culturelle valorise l’ensemble des initiatives patrimoniales, associatives et universitaires, mais aussi la lutte contre les discriminations ainsi que l’histoire ouvrière. Elle propose des événements festifs et populaires au sein des espaces publics en favorisant toutes les formes d’art urbain. L’objectif : soutenir les artistes et la création, en valorisant les arts visuels et leurs auteurs.

Des acteurs culturels bisontins

Conçue par des acteurs culturels bisontins, cette année culturelle sera ponctuée de temps forts diversifiés autour du patrimoine et de l’histoire ouvrière de la ville, associés à l’anniversaire de la lutte LIP (1973). Ce cinquantenaire est l’occasion de replonger dans l’histoire de ce mouvement accompagné d’une réflexion autour du rapport au monde du travail et aux questions sociales.

Exposition « Lip.ologie, LIP une histoire horlogère »

A travers cette exposition, le musée du Temps souhaite comprendre le pouvoir d’attraction de LIP. Pourquoi cette entreprise, emblématique de l’horlogerie bisontine fascine-t-elle tant ? En quoi est-elle une icône ? Car au-delà des faits objectifs, des chiffres, des distinctions et des records, ce sont des vies qui ont été marquées par LIP, par ses succès et ses déboires.

Le musée du Temps exposera également une reproduction de la fresque LIP par l’association ARTAIDE.

Du 17 novembre à fin juin 2024

Musée du Temps - 96 Grande Rue 25000 Besançon

Journal « l’Inutile »

Ces semaines d’immersion dans le quartier Palente Orchamps seront consacrées à l’exploration, aux rencontres et à l’imprégnation, en s’attachant à garder trace grâce à l’Inutile, journal gratuit rédigé par les artistes Nicolas Turon, Karim Souini et Aymeric Swiatoka, en interaction avec les habitants.

Du 12 au 15 avril, du 23 au 26 mai et du 13 au 16 juin

Par l'Association la Grosse Entreprise

Quartier de Palente Orchamps - 25000 Besançon

Exposition « La Peuge »

Le public pourra également retrouver l'exposition de Raphael Helle qui dévoilera des oeuvres issues du fonds d'art contemporain municipal.

Tout le mois de mai

MJC Palente, 24 Rue des Roses - 25000 Besançon

Soirée thématique Lutte ouvrière LIP

Une diffusion de reportages réalisés par Dominique Dubosc sur la Lutte ouvrière et sociale LIP sera également dévoilée, suivie d'échanges avec d'anciens ouvriers.

Lundi 15 mai 18 h 30

MJC Palente, 24 rue des roses - 25000 Besançon

Exposition photographique

La médiathèque des Tilleuls proposera de découvrir l'exposition photographique de Bernard Faille. Elle dévoilera une trentaine de clichés en noir et blanc issus des archives personnelles du photographe de l'Est Républicain. Cette exposition présentera des scènes, parfois méconnues, du conflit LIP dans le quartier de Palente, notamment pendant l’année 1973.

Du 15 juin au 30 octobre

24 Rue des Roses - 25000 Besançon

Palente et LIP : les mutations d’un quartier

Dans les rues de Palente, des visites guidées seront organisées par l’office de tourisme et les congrès du Grand Besançon, en partenariat avec la médiathèque des Tilleuls.

Les 17 juin, 31 juillet, 15 septembre et 20 octobre à 14 h

Médiathèque des Tilleuls, 24 Rue des Roses - 25000 Besançon

Fresque murale par l’artiste Rouge

Une fresque murale sera réalisée par l’artiste Rouge, avec l’appui de l’association MOVO.

Courant octobre

Quartier Palente Orchamps

Œuvres à retrouver sur :

Instagram : @rouge.hartley | Facebook : @Rouge.Hartley

Livraison d’instants précieux

Cette performance participative reprenant le slogan « On fabrique, on vend, on se paie », se veut la réappropriation contemporaine des événements liés à LIP en 1973. La forme est hybride, mêlant art contemporain, ingénierie de la bonne idée, théâtre de rue, droit du travail, utopie et répartition des richesses culturelles.

Du 9 au 29 octobre

Par l'association la Grosse Entreprise

Place des Tilleuls - 25000 Besançon

Des animations à venir

Le quartier de Palente Orchamps sera mis à l’honneur en accueillant de nombreux événements à la MJC Palente Orchamps, à la médiathèque des Tilleuls, place des Tilleuls ou encore dans les différents espaces publics du quartier : place Olof Palme...

La programmation est à venir sur : sortir.besancon.fr