Quels films à voir au cinéma avec les enfants pendant les vacances ?

Les aventuriers de l'arche perdue

Retour au cinéma le 8 avril

Aventure, Action, 01:55:00

L'Arche d'Alliance contenant les tables de la Loi brisées par Moïse, voici 3000 ans, est l'objet de la convoitise des nazis. L'archéologue aventurier Indiana Jones se lance à sa recherche, poursuivi par son ennemi Belloq.

Réalisation : Steven Spielberg

Acteurs : Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys-Davies, Ronald Lacey

Sortie : 16/09/1981

Les Choristes

Retour au cinéma le 10 avril en version restaurée 4K

Drame, Comédie, Musique, Chronique, Social, 01:37:00 TP

En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.

Réalisation : Christophe Barratier

Acteurs : Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad, Jean-Paul Bonnaire, Marie Bunel

Sortie : 17/03/2004

Spy x family code : white

Animation, Comédie, Aventure, Action, 01:50:00

Loid est un espion. Yor, une tueuse à gages. Ensemble, ils mènent une double vie en jouant le rôle du père et de la mère d'une famille parfaite. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur fille adoptive, Anya, connaît leurs secrets grâce à son don de télépathie. Un beau jour d'hiver, Loid se sert de sa couverture pour partir en week-end avec sa famille afin de prendre part, en parallèle, à une mission liée à l'opération Strix. Malheureusement, Anya se retrouve mêlée par erreur à cette dernière et devient l'élément déclencheur d'un conflit qui menace la paix dans le monde !

Réalisation : Takashi Katagiri

Acteurs : Takuya Eguchi, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami, Kenichirou Matsuda, Tomoya Nakamura, Kento Kaku, Banjo Ginga, Shunsuke Takeuchi

Sortie : 17/04/2024

Robocop

Sortie le 24 avril 2024

Restauration 4K

Détroit, dans le futur. Le problème de la délinquance se pose de façon permanente. D'un côté, Jones a mis au point une machine guerrière très sophistiquée, ED 209. De l'autre, Leon, un arriviste, a conçu Robocop, mi-homme, mi-robot ...

réalisateur: Paul Verhoeven

acteurs: Peter Weller, Nancy Allen, ...

version: VOST

nationalité: USA

durée: 1h39

genre: science-fiction

Les toutes petites créatures (du 18 au 23 avril)

dès 3 ans

Lucy Izzard – 38 min, Royaume-Uni, 2024

Tout droit venues des Studios Aardman (Wallace et Gromit, Shaun le mouton...), Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, toutes petites cre?atures dro?les et attachantes, vous emme?neront dans de sympathiques toutes petites aventures. A? travers le jeu, ces petites cre?atures en pa?te a? modeler de?couvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec le?ge?rete? des the?mes tels que la de?couverte de l’autre, le travail d’e?quipe, l’empathie et la tole?rance.

Linda veut du poulet ! (du 18 au 24 avril)

Chiara Malta, Sébastien Laudenbach – 1h16, France, 2023

Cristal du long métrage, Festival d’Annecy 2023

Dès 6 ans

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa me?re Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste !... Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, me?me un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de gre?ve ge?ne?rale ?... De poulailler en camion de paste?ques, de flicaille ze?le?e en routier allergique, de me?me? en inondation, Paulette et sa fille partiront en que?te du poulet, entrai?nant toute la « bande a? Linda » et finalement tout le quartier.

Zébulon le dragon et les médecins volants (du 19 au 24 avril)

Quatre courts métrages – 45 min, Royaume-Uni/ Russie, 2021

Dès 4 ans

Apre?s s’e?tre rencontre?s dans Ze?bulon le dragon, la princesse Perle, Messire Tagada et Ze?bulon parcourent mers et montagnes pour soigner toutes sortes de cre?atures, de la sire?ne a? la licorne en passant par le lion. Mais un jour de tempe?te, elle revient chez son oncle le roi qui a d’autres projets pour elle...

Shrek (du 19 au 22 avril)

Andrew Adamson, Vicky Jenson – 1h29, États-Unis, 2001

Dès 6 ans

Shrek, un ogre verda?tre, cynique et malicieux, a e?lu domicile dans un mare?cage qu’il croit e?tre un havre de paix. Un matin, alors qu’il sort faire sa toilette, il de?couvre de petites cre?atures agac?antes qui errent dans son marais. Shrek se rend alors au cha?teau du seigneur Lord Farquaad, qui aurait expulse? ces e?tres de son royaume. Ce dernier souhaite e?pouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnie?re par un abominable dragon. Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d’accomplir cette mission. En e?change, le seigneur devra de?barrasser son mare?cage de ces cre?atures envahissantes. Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entrai?ner Shrek et son compagnon l’a?ne dans une palpitante et pe?rilleuse aventure.

Rouge comme le ciel (du 20 au 23 avril)

dès 8 ans

Cristiano Bortone – 1h30, Italie, 2010

Mirco perd la vue a? l’a?ge de dix ans et doit poursuivre sa scolarite? dans un institut spe?cialise?. Loin de son pe?re, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cine?ma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un magne?tophone puis coupe les bandes, les colle et les re?e?coute. L’e?cole tre?s stricte n’approuve pas du tout ses expe?riences et fait tout pour l’en e?carter. Mais Mirco, loin de se re?signer, poursuit sa passion...

Ciné-concert : La petite taupe et le lynx de la ville (du 21 au 22 avril)

Deux courts métrages – 40 min, République Tchèque/ France, 1982-2021

Par Damien Groleau et Élise Kali

Dès 3 ans

Une taupe, un lapin, un he?risson et un lynx qui n’ont qu’une seule envie, celle de s’amuser, se trouvent nez a? nez avec la douce folie urbaine des hommes. Deux courts me?trages accompagne?s d’une musique originale, e?crite et joue?e en direct par E?lise Kali et Damien Groleau, pour un cine?-concert a? ne pas manquer !