”Qu’est-ce que c’est que ce bordel ?” Un pêcheur trouve une vingtaine de renards morts dans le Jura

”Je suis choquée”, dit le pêcheur dans sa vidéo partagée sur les réseaux sociaux à la découverte de tous ces renards morts et en état de décomposition au bord de la rivière. ”Sans déconner, mais qui fait ça ? Qu’est-ce que c’est que ce bordel ?”, ajoute-t-il, abasourdi, en filmant la scène.

Le Centre Athènas, dont la première missions est la sauvegarde de la faune sauvage, dénonce ”des dizaines de renards abattus de façon industrielle polluent la la Lemme” en précisant qu’il portera plainte : ”les responsables de cette indignité ont du souci à se faire…”

Un nuisible ?

Au niveau national, ”le renard fait partie de la liste nationale des espèces susceptibles d’être classées nuisibles, à cause des prédations qu’il commet sur les espèces sauvages et domestiques et des maladies qu’il peut véhiculer”, selon l’Office national des forêts. Il note également qu’il a un impact positif ”sur la régulation des populations de rongeurs et participe à la sélection des meilleurs et à l'élimination des faibles, des malades et des morts, évitant ainsi pullulation ou épidémies.”

Son statut d'espèce "nuisible" est défini tous les ans dans chaque département. II peut alors être détruit par piégeage, par tir ou par déterrage. Dans le Jura, il est considéré comme ”nuisible”.