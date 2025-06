Redécouverte historique : la montre Bréguet du Colonel Frédéric Curie aux enchères le 1er juillet 2025

Une pièce exceptionnelle d’horlogerie sera mise en vente aux enchères le 1er juillet 2025 par la commissaire-priseur Astrid Guillon, en partenariat avec la maison Aguttes. Il s’agit d’une montre Bréguet en or jaune, équipée d’un quantième et d’un affichage des phases de lune, ayant appartenu au Colonel Frédéric Curie, figure illustre mais oubliée de la Résistance française et pionnier du secours héliporté.