Région Bourgogne-Franche-Comté : un nouveau dispositif de soutien à l'art contemporain

Un nouveau dispositif vient d’être voté par les élus de la Région Bourgogne Franche-Comté qui s’adresse aux artistes et/ou collectif d’artistes professionnels pour la diffusion et la création en art contemporain, a-t-on appris ce vendredi 14 avril.

L’aide régionale sera plafonnée à 3.000 € pour un projet de recherche et à hauteur de 5.000 € pour un projet global de création ou de création et recherche. Elle sera évaluée en fonction du projet et du plan de financement prévisionnel.

Pour déposer une demande, il suffit de télécharger sur www.bourgognefranchecomte.fr le règlement d’intervention qui expose l’ensemble des critères d’éligibilité et les modalités de financement.

Dépôt des dossiers : chaque année, du 1 er mars au 31 mai.

Renseignements techniques : tél 03 80 44 40 51 - artcontemporain@bourgognefranchecomte.fr

À noter que les artistes et/ou collectifs d’artistes professionnels qui pourront bénéficier de ce dispositif doivent avoir comme lieu de résidence principal ou siège social en Bourgogne-Franche-Comté.