Sept marques de reblochon AOP rappelés pour contamination par des E.coli

Au total, sept reblochons sont concernés. Il s’agit de :
Reblochon de Savoie AOP - Nos régions ont du talent
- Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
5-268 — DLC : 17/01/2026
5—271 — DLC : 20/01/2026
- Commercialisation : du 15/10/2025 au 27/10/2025
Demi reblochon de Savoie AOP - U "De nos régions"
- Code-barres, lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
3?256?220?089?975 — 5-267R — DLC : 13/12/2025
- Commercialisation : du 16/10/2025 au 28/10/2025
Reblochon de Savoie AOP - Masson
- Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
5-268R — DLC : 17/01/2026
5-274B — DLC : 31/12/2025
- Commercialisation : du 17/10/2025 au 25/10/2025
Reblochon de Savoie AOP Fruitier - Masson
- Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
Uniquement Grand Frais : 5-267R — DLC : 17/01/2026
Grand Frais et Fresh : 5-267R — DLC : entre le 28/10/2025 et le 17/01/2026
- Commercialisation :
Uniquement Grand Frais : du 16/10/2025 au 23/10/2025
Grand Frais et Fresh : du 17/10/2025 au 27/10/2025
Demi reblochon fruitier de Savoie AOP - Masson
- Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
5-268R — DLC : 14/12/2025
5-270R — DLC : 16/12/2025
- Commercialisation : du 21/10/2025 au 25/10/2025
Reblochon de Savoie AOP au lait cru - Masson
- Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
5-270 — DLC : 20/01/2026
5-270R — DLC : 20/01/2026
- Commercialisation : du 16/10/2025 au 27/10/2025
Reblochon de Savoie AOP au lait cru - Terroirs Intermarché
- Codes-barres, lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
3 250 390 188 216 — Lot 5-266 et 5-267 EAN commençant par 2 663 680 — DLC : 13/01/2026
3 250 391 104 475 — Lot 5-267R EAN commençant par 2 873 981 — DLC : 13/12/2025
- Commercialisation : du 15/10/2025 au 28/10/2025
(Source 60 millions de consommateurs et Rappel conso.gouv.fr )