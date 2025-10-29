Mercredi 29 Octobre 2025
Santé

Sept marques de reblochon AOP rappelés pour contamination par des E.coli

Publié le 29/10/2025 - 17:33
Mis à jour le 29/10/2025 - 17:39

Ces reblochons AOP ont été commercialisés ce mois d’octobre 2025 dans plusieurs supermarchés : Leclerc, Auchan, U, Intermarché ou encore Grand Frais. Il est demandé de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente.

© 60 millions de consommateurs
© 60 millions de consommateurs

Au total, sept reblochons sont concernés. Il s’agit de :

Reblochon de Savoie AOP - Nos régions ont du talent

  • Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    5-268 — DLC : 17/01/2026
    5—271 — DLC : 20/01/2026
  • Commercialisation : du 15/10/2025 au 27/10/2025

Demi reblochon de Savoie AOP - U "De nos régions"

  • Code-barres, lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    3?256?220?089?975 — 5-267R — DLC : 13/12/2025
  • Commercialisation : du 16/10/2025 au 28/10/2025

Reblochon de Savoie AOP - Masson

  • Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    5-268R — DLC : 17/01/2026
    5-274B — DLC : 31/12/2025
  • Commercialisation : du 17/10/2025 au 25/10/2025

Reblochon de Savoie AOP Fruitier - Masson

  • Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    Uniquement Grand Frais : 5-267R — DLC : 17/01/2026
    Grand Frais et Fresh : 5-267R — DLC : entre le 28/10/2025 et le 17/01/2026
  • Commercialisation :
    Uniquement Grand Frais : du 16/10/2025 au 23/10/2025
    Grand Frais et Fresh : du 17/10/2025 au 27/10/2025

Demi reblochon fruitier de Savoie AOP - Masson

  • Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    5-268R — DLC : 14/12/2025
    5-270R — DLC : 16/12/2025
  • Commercialisation : du 21/10/2025 au 25/10/2025

Reblochon de Savoie AOP au lait cru - Masson

  • Lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    5-270 — DLC : 20/01/2026
    5-270R — DLC : 20/01/2026
  • Commercialisation : du 16/10/2025 au 27/10/2025

Reblochon de Savoie AOP au lait cru - Terroirs Intermarché

  • Codes-barres, lots rappelés et dates limites de consommation (DLC) :
    3 250 390 188 216 — Lot 5-266 et 5-267 EAN commençant par 2 663 680 — DLC : 13/01/2026
    3 250 391 104 475 — Lot 5-267R EAN commençant par 2 873 981 — DLC : 13/12/2025
  • Commercialisation : du 15/10/2025 au 28/10/2025

(Source 60 millions de consommateurs et Rappel conso.gouv.fr )

Publié le 29 octobre à 17h33 par Hélène L.
Santé

