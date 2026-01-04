Dimanche 4 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Economie

Soldes d’hiver 2026 : ce qu’il faut savoir pour profiter des bonnes affaires...

Publié le 04/01/2026 - 17:30
Mis à jour le 29/12/2025 - 14:54

Les soldes d’hiver 2026 débuteront le mercredi 7 janvier dans la majorité des départements français et s’achèveront le mardi 3 février.  Cette période commerciale annuelle constitue un temps fort à la fois pour les consommateurs comme pour les professionnels.

© Alexane Alfaro
© Hélène Loget
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - © Hélène Loget

Pour les professionnels, les soldes représentent l’occasion de vendre les dernières pièces d’une collection ou des modèles de fin de série. Pour les consommateurs, il s’agit du moment privilégié pour effectuer des achats à prix réduits avant la fin de l’hiver, notamment dans l’habillement, l’équipement de la maison, le high-tech ou encore le petit et gros électroménager.

Soldes : consommer malin et sans précipitation

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l’importance de prendre le temps de la réflexion avant tout achat, notamment lorsqu’il s’agit d’un article ”coup de cœur”. Évaluer son besoin réel et envisager des alternatives comme la réparation, la location, l’achat de seconde main ou la réutilisation d’objets déjà possédés permet de consommer de manière plus responsable.

La DGCCRF recommande également de repérer et comparer les prix en amont. Les vendeurs, en magasin comme en ligne, doivent indiquer clairement les réductions appliquées par rapport à un prix de référence correspondant au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la promotion. Cette obligation vise à lutter contre les faux rabais.

Vigilance renforcée pour les achats en ligne

Lors des achats sur Internet, il est conseillé de vérifier la fiabilité des sites marchands : mentions légales, identité du vendeur, raison sociale et coordonnées du médiateur de la consommation doivent être clairement indiquées. Les avis en ligne doivent aussi être consultés avec prudence, certains pouvant être faux ou sélectionnés de manière trompeuse.

Les consommateurs disposent par ailleurs d’un droit de rétractation de 14 jours pour certains achats effectués auprès de professionnels de l’Union européenne, délai qui commence à courir à compter de la livraison, y compris pour les produits soldés.

Il convient également de prêter attention aux frais annexes, tels que les frais de port ou d’éventuels frais de douane, ainsi qu’aux délais de livraison. La sécurisation du paiement est essentielle : la présence de “https” ou d’un cadenas à côté de l’URL constitue un premier indicateur, tout en restant vigilant face aux tentatives de hameçonnage.

Réseaux sociaux et garanties : des règles à connaître

Les achats réalisés via les réseaux sociaux se développent. Les consommateurs sont invités à vérifier l’identité réelle du vendeur, notamment dans le cadre du dropshipping. Lorsqu’un influenceur fait la promotion d’un produit ou d’un service, il doit clairement indiquer ”publicité” ou ”collaboration commerciale”.

Par ailleurs, les produits soldés bénéficient des mêmes garanties légales que les autres articles. Toute limitation de garantie est illégale. En cas de vice caché, le vendeur doit remplacer ou rembourser le produit. En cas de défaut de conformité constaté dans les deux ans suivant l’achat, une réparation, un remplacement ou un remboursement doit être proposé.

Consommer durable pendant les soldes

La période des soldes est aussi l’occasion de prendre en compte l’impact environnemental des achats. La loi AGEC impose la mise à disposition de ”fiches produit” détaillant les qualités et caractéristiques environnementales des biens. Ces informations permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Pour certains équipements électroniques et électroménagers, un indice de réparabilité doit être affiché. Il renseigne sur la facilité de réparation du produit, contribuant à prolonger sa durée d’usage et à préserver les ressources naturelles. Un bonus réparation est également disponible pour encourager la réparation d’appareils hors garantie, y compris pour les vêtements et les chaussures.

Enfin, les mentions environnementales mettant en avant le caractère écologique ou durable d’un produit doivent être précises et vérifiables. L’origine des produits et les modalités de livraison peuvent aussi être prises en compte afin de limiter l’impact environnemental.

Infos +

En cas de problème rencontré avec une entreprise, les consommateurs ont la possibilité de signaler la situation en quelques clics sur la plateforme SignalConso, mise à disposition par les pouvoirs publics.

commerce internet prêt-à-porter shopping soldes

Publié le 4 janvier à 17h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Dijon
Economie

À Dijon, la boulangerie Le Petit Mozart glisse de l’or dans la galette des rois…

Insolite • Alors que le cours de l’or poursuit sa progression, le Comptoir National de l’Or lance la quatrième édition de son opération spéciale Galette des Rois. À Dijon, l’enseigne s’associe cette année à la boulangerie Le Petit Mozart pour proposer un jeu-concours permettant de remporter des lingotins d’or...

boulangerie galette galette des rois lingot or
Publié le 4 janvier à 14h00 par Alexane
France
Economie

Ce qui change ce 1er janvier 2026

Comme à chaque début de mois, nous vous informons de ce qui change pour votre porte-monnaie et dans vos habitudes dans tous les domaines. Santé, social, environnemental, transport, consommation… Voici ce qui change dès le 1er janvier 2026.
 
 

Publié le 1 janvier à 09h05 par Hélène L.
France
Economie

Urssaf : Évolution des services Tese et Cea à partir du 1er janvier

À partir du 1er janvier 2026, les services Tese (Titre emploi service entreprise) et Cea (Chèque emploi associatif) évoluent. Les associations et entreprises ayant recours à ces dispositifs disposeront dorénavant de deux possibilités : déclarer la totalité de leurs salariés via ces services ou n’en déclarer qu’une partie. L’objectif pour l’Urssaf : s’adapter aux réalités de terrain en simplifiant les démarches sociales et en sécurisant les obligations des employeurs.

Publié le 26 décembre 2025 à 08h40 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !

La Liste a publié son classement 2025 des meilleurs restaurants et pâtisseries à l’échelle mondiale, confirmant une nouvelle fois son statut de référence internationale en matière d’évaluation gastronomique. Cette année, pas moins de deux adresses bisontines s’illustrent, et pas des moindres : la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent la sélection des meilleures pâtisseries du monde, une reconnaissance de choix pour ces artisans bien connus de la région, à l’approche des fêtes de fin d’année.

baud Baud Pâtisserie cuisinier traiteur bruno grandvoinnet chocolaterie commerce distinction laliste pâtisserie
Publié le 22 décembre 2025 à 14h54 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Salade d’endives avocat et comté

Sondage

 -3.75
partiellement nuageux
le 04/01 à 18h00
Vent
1.1 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
91 %
 