Soldes d’hiver 2026 : ce qu’il faut savoir pour profiter des bonnes affaires...

Les soldes d’hiver 2026 débuteront le mercredi 7 janvier dans la majorité des départements français et s’achèveront le mardi 3 février. Cette période commerciale annuelle constitue un temps fort à la fois pour les consommateurs comme pour les professionnels.

Pour les professionnels, les soldes représentent l’occasion de vendre les dernières pièces d’une collection ou des modèles de fin de série. Pour les consommateurs, il s’agit du moment privilégié pour effectuer des achats à prix réduits avant la fin de l’hiver, notamment dans l’habillement, l’équipement de la maison, le high-tech ou encore le petit et gros électroménager.

Soldes : consommer malin et sans précipitation

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l’importance de prendre le temps de la réflexion avant tout achat, notamment lorsqu’il s’agit d’un article ”coup de cœur”. Évaluer son besoin réel et envisager des alternatives comme la réparation, la location, l’achat de seconde main ou la réutilisation d’objets déjà possédés permet de consommer de manière plus responsable.

La DGCCRF recommande également de repérer et comparer les prix en amont. Les vendeurs, en magasin comme en ligne, doivent indiquer clairement les réductions appliquées par rapport à un prix de référence correspondant au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la promotion. Cette obligation vise à lutter contre les faux rabais.

Vigilance renforcée pour les achats en ligne

Lors des achats sur Internet, il est conseillé de vérifier la fiabilité des sites marchands : mentions légales, identité du vendeur, raison sociale et coordonnées du médiateur de la consommation doivent être clairement indiquées. Les avis en ligne doivent aussi être consultés avec prudence, certains pouvant être faux ou sélectionnés de manière trompeuse.

Les consommateurs disposent par ailleurs d’un droit de rétractation de 14 jours pour certains achats effectués auprès de professionnels de l’Union européenne, délai qui commence à courir à compter de la livraison, y compris pour les produits soldés.

Il convient également de prêter attention aux frais annexes, tels que les frais de port ou d’éventuels frais de douane, ainsi qu’aux délais de livraison. La sécurisation du paiement est essentielle : la présence de “https” ou d’un cadenas à côté de l’URL constitue un premier indicateur, tout en restant vigilant face aux tentatives de hameçonnage.

Réseaux sociaux et garanties : des règles à connaître

Les achats réalisés via les réseaux sociaux se développent. Les consommateurs sont invités à vérifier l’identité réelle du vendeur, notamment dans le cadre du dropshipping. Lorsqu’un influenceur fait la promotion d’un produit ou d’un service, il doit clairement indiquer ”publicité” ou ”collaboration commerciale”.

Par ailleurs, les produits soldés bénéficient des mêmes garanties légales que les autres articles. Toute limitation de garantie est illégale. En cas de vice caché, le vendeur doit remplacer ou rembourser le produit. En cas de défaut de conformité constaté dans les deux ans suivant l’achat, une réparation, un remplacement ou un remboursement doit être proposé.

Consommer durable pendant les soldes

La période des soldes est aussi l’occasion de prendre en compte l’impact environnemental des achats. La loi AGEC impose la mise à disposition de ”fiches produit” détaillant les qualités et caractéristiques environnementales des biens. Ces informations permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Pour certains équipements électroniques et électroménagers, un indice de réparabilité doit être affiché. Il renseigne sur la facilité de réparation du produit, contribuant à prolonger sa durée d’usage et à préserver les ressources naturelles. Un bonus réparation est également disponible pour encourager la réparation d’appareils hors garantie, y compris pour les vêtements et les chaussures.

Enfin, les mentions environnementales mettant en avant le caractère écologique ou durable d’un produit doivent être précises et vérifiables. L’origine des produits et les modalités de livraison peuvent aussi être prises en compte afin de limiter l’impact environnemental.

Infos +

En cas de problème rencontré avec une entreprise, les consommateurs ont la possibilité de signaler la situation en quelques clics sur la plateforme SignalConso, mise à disposition par les pouvoirs publics.