Dans le cadre du budget 2026 et dans le contexte où le gouvernement cherche à augmenter le temps de travail des Français(e)s, la ministre du Travail propose de ”monétiser” la cinquième semaine de congés payés. Si les conditions d'application sont encore floues, elles pourraient ressembler au mécanisme de rachat de jours de RTT non pris, soit des heures majorées à près de 25%, en gros travailler plus pour gagner plus. Et vous, en tant que salarié(e), aimeriez-vous avoir la possibilité de monétiser votre cinquième semaine de congés payés ? C’est notre sondage de la semaine.