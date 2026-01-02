Vendredi 2 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Sport Passion Besançon rouvre ses portes à une nouvelle adresse…

Publié le 02/01/2026 - 18:01
Mis à jour le 02/01/2026 - 18:02

L’enseigne, implantée depuis une dizaine d’années à Besançon ouvre ses portes ce 2 janvier 2026 au 4 rue Joachim du Bellay dans la zone Chateaufarine à Besançon.

© Facebook Sport Passion Besançon

Ouverte depuis juin 2015 au 14 rue André Breton à Besançon, Sport Passion Besançon a souhaité faire les choses en grand pour ses 10 ans en déménageant et s’installant dans des locaux spacieux rue Joachim du Bellay à Besançon (en face de Gifi).

Les habitués du magasin pourront retrouver les mêmes articles qu’auparavant. Pour rappel, l’enseigne s’est spécialisée dans l’équipement football, handball et sportswear.

Sport Passion Besançon

  • 4 rue Joachim du Bellay à Besançon
  • 03 81 41 09 23
  • Horaires d’ouverture : lundi 14h00 -19h00, mardi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi 10h00 - 18h00.

Publié le 2 janvier à 18h01 par Hélène L.
