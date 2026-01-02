Sport Passion Besançon rouvre ses portes à une nouvelle adresse…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’enseigne, implantée depuis une dizaine d’années à Besançon ouvre ses portes ce 2 janvier 2026 au 4 rue Joachim du Bellay dans la zone Chateaufarine à Besançon.

Ouverte depuis juin 2015 au 14 rue André Breton à Besançon, Sport Passion Besançon a souhaité faire les choses en grand pour ses 10 ans en déménageant et s’installant dans des locaux spacieux rue Joachim du Bellay à Besançon (en face de Gifi).

Les habitués du magasin pourront retrouver les mêmes articles qu’auparavant. Pour rappel, l’enseigne s’est spécialisée dans l’équipement football, handball et sportswear.

Infos +

Sport Passion Besançon