Sport Passion Besançon rouvre ses portes à une nouvelle adresse…

Ouverte depuis juin 2015 au 14 rue André Breton à Besançon, Sport Passion Besançon a souhaité faire les choses en grand pour ses 10 ans en déménageant et s’installant dans des locaux spacieux rue Joachim du Bellay à Besançon (en face de Gifi).
Les habitués du magasin pourront retrouver les mêmes articles qu’auparavant. Pour rappel, l’enseigne s’est spécialisée dans l’équipement football, handball et sportswear.
Infos +
Sport Passion Besançon
- 4 rue Joachim du Bellay à Besançon
- 03 81 41 09 23
- Horaires d’ouverture : lundi 14h00 -19h00, mardi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi 10h00 - 18h00.