Stupéfiants : un vendeur interpellé dans un bus Ginko

Le jeune homme a été trouvé en possession de 22 g de résine de cannabis, 20 g d’herbe de cannabis et de 690 € euros en liquide. Il a été également trouvé en possession d’une balance électronique, de sachets de conditionnement et d’un couteau.

Il a été interpellé sans difficulté et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a reconnu les faits et a indiqué revendre des produits stupéfiants afin de financer sa propre consommation. Il n’a donné en revanche aucun détail quant à ses modalités d’approvisionnement.

Une perquisition au domicile

Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 580 g de résine de cannabis supplémentaires, non encore conditionnés pour la vente. Le mis en cause a reconnu la possession de ce produit supplémentaire et a maintenu ses précédentes déclarations, à savoir qu’il s’agissait de produits destinés à la revente pour son propre compte.

A l'issue de sa garde à vue, le suspect a été présenté au parquet ce vendredi pour un déferrement dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.