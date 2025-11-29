Tiens v'là l'calendrier comtois 2026 de La Braillotte !

Le nouveau calendrier La Braillotte 2026 est désormais disponible. Attendu chaque année par de nombreux habitants de la région Franche-Comté, il mêle une présentation pratique du quotidien et une célébration vivante du parler et des traditions comtoises.

"Ben ça y'est l'calendrier comtois est sorti !" Conçu pour accompagner les foyers tout au long de l’année, l’outil reste fidèle à sa vocation première : offrir des repères simples, clairs et utiles. Ses grilles mensuelles permettent en effet de "noter les rendez-vous, pis pour guigner un peu les jours fériés…", répondant aux attentes des utilisateurs attachés à la praticité.

La valorisation d’une identité régionale

Au-delà de son aspect fonctionnel, le calendrier s’attache à mettre en avant l’esprit et les expressions du terroir. Chaque mois s’accompagne de phrases inspirées de la culture locale : "vous trouverez des p’tites phrases humoristiques qui mettent en valeur les gens d’chez nous : notre façon de parler, nos habitudes, nos coutumes…". Parmi ces clins d’œil linguistiques figure notamment une citation représentative du parler comtois :

"Le parler comtois, c’est comme les pissenlits : plus on tire dessus, plus ça r’pousse !"

Des recettes du terroir pour inspirer les cuisines

Pour varier le contenu et aider celles et ceux en manque d’idées, l’édition 2026 intègre également plusieurs recettes régionales. Le texte annonce ainsi : "Pis parc’qu’on n’a pas toujours des idées, on vous a mis aussi des r’cettes !" Au menu : un coq aux morilles et au Vin Jaune, mais aussi un moelleux aux c’rises du jardin, de quoi ravir les amateurs de cuisine franc-comtoise.

Pour promouvoir le calendrier de La Braillotte au mieux, le P'tit Joseph cause du calendrier dans une vidéo sur YouTube :

Avec humour, saveurs et authenticité, le calendrier La Braillotte 2026 célèbre encore l’identité comtoise tout en offrant un outil utile au quotidien.