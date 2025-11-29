Samedi 29 Novembre 2025
Franche-Comté
Société

Tiens v'là l'calendrier comtois 2026 de La Braillotte !

Publié le 29/11/2025 - 11:30
Mis à jour le 27/11/2025 - 16:38

Le nouveau calendrier La Braillotte 2026 est désormais disponible. Attendu chaque année par de nombreux habitants de la région Franche-Comté, il mêle une présentation pratique du quotidien et une célébration vivante du parler et des traditions comtoises.

© La Braillotte
© La Braillotte

"Ben ça y'est l'calendrier comtois est sorti !" Conçu pour accompagner les foyers tout au long de l’année, l’outil reste fidèle à sa vocation première : offrir des repères simples, clairs et utiles. Ses grilles mensuelles permettent en effet de "noter les rendez-vous, pis pour guigner un peu les jours fériés…", répondant aux attentes des utilisateurs attachés à la praticité.

La valorisation d’une identité régionale

Au-delà de son aspect fonctionnel, le calendrier s’attache à mettre en avant l’esprit et les expressions du terroir. Chaque mois s’accompagne de phrases inspirées de la culture locale : "vous trouverez des p’tites phrases humoristiques qui mettent en valeur les gens d’chez nous : notre façon de parler, nos habitudes, nos coutumes…". Parmi ces clins d’œil linguistiques figure notamment une citation représentative du parler comtois :
"Le parler comtois, c’est comme les pissenlits : plus on tire dessus, plus ça r’pousse !"

Des recettes du terroir pour inspirer les cuisines

Pour varier le contenu et aider celles et ceux en manque d’idées, l’édition 2026 intègre également plusieurs recettes régionales. Le texte annonce ainsi : "Pis parc’qu’on n’a pas toujours des idées, on vous a mis aussi des r’cettes !" Au menu : un coq aux morilles et au Vin Jaune, mais aussi un moelleux aux c’rises du jardin, de quoi ravir les amateurs de cuisine franc-comtoise.

Pour promouvoir le calendrier de La Braillotte au mieux, le P'tit Joseph cause du calendrier dans une vidéo sur YouTube :

Avec humour, saveurs et authenticité, le calendrier La Braillotte 2026 célèbre encore l’identité comtoise tout en offrant un outil utile au quotidien.

calendrier comtois la braillotte

Publié le 29 novembre à 11h30
Société

Bourgogne-Franche-Comté
Immobilier Société

Logement en Bourgogne–Franche-Comté : une “évolution lente” face aux mutations démographiques selon l’Insee

L'Insee Bourgogne–Franche-Comté a présenté, le 27 novembre 2025, un diagnostic régional mettant en lumière un parc de logements qui peine à suivre les transformations démographiques et sociales. La progression de la vacance, la diminution de la taille des ménages et les tensions dans certaines zones structurent un paysage contrasté.

appartement démographie immobilier logement maison
Publié le 29 novembre à 09h30 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Noël 2025 à Besançon… C’est parti !

Depuis ce vendredi 28 novembre à 18h00, Besançon a revêtu son traditionnel manteau de lumières pour célébrer les fêtes de fin d’année. De la place du 8 Septembre aux places de la Révolution et Pasteur, jusqu’à la promenade Granvelle avec son marché, illuminations et chalets gourmands installent peu à peu les Bisontines et les Bisontins dans la magie de Noël.

anne vignot marché de noël noël 2025 ville de besançon
Publié le 29 novembre à 08h42 par Alexane
DOUBS (25)
Société

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs récompensés au Salon des maires

Le Département du Doubs et la CCI Saône-Doubs ont été distingués au niveau national lors du Salon des Maires, le 19 novembre à Paris. Les deux institutions ont reçu le Trophée des Territoires 2025 de CCI France, une récompense qui vient mettre à l’honneur le Club RH Haut-Doubs, initiative conjointe destinée à accompagner les entreprises confrontées aux enjeux de recrutement en zone transfrontalière.

cci Saône-Doubs jean-luc quivogne ludovic fagaut
Publié le 27 novembre à 11h00 par Alexane
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Société

Plan de lutte contre les violences faites au femmes : les institutions renouvellent leur engagement

L’actualité bisontine récente nous rappelle que la question de la violence envers les femmes reste un problème de société majeur. C’est dans ce contexte qu’a été signé ce mardi 25 novembre le 3e plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la présidente du Conseil départemental Christine Bouquin mais également de représentants des collectivités locales, des forces de l’ordre et de l’administration judiciaire. 

Publié le 25 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Société

La maire de Besançon appelle l’État à renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes

À la suite du féminicide récemment survenu à Besançon et d’un quadruple féminicide le même jour en France, la maire de Besançon, Anne Vignot, a adressé le 25 novembre 2025, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, un courrier à la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Elle y relaie les inquiétudes locales sur la persistance des violences malgré les dispositifs existants.

anne vignot aurore berge féminicide femme maire violence conjugale violences faites aux femmes violences sexistes et sexuelles
Publié le 25 novembre à 17h30 par Alexane
Doubs
Politique Société

Protoxyde d’azote : Laurent Croizier tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué du 25 novembre 2025, le député du Doubs a évoqué le "fléau de plus en plus récurrent" concernant l’usage détourné du protoxyde d’azote notamment chez les jeunes et a insisté sur la nécessité de définir un cadre législatif "strict" lors de la réunion d’un groupe parlementaire et d’élus locaux au ministère de l’Intérieur. 

député du Doubs laurent croizier protoxyde d'azote
Publié le 25 novembre à 16h43 par Elodie Retrouvey
France
Société

Violences conjugales : la Banque postale généralise l’ouverture de compte en 24 h pour les victimes

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, La Banque postale annonce l’extension nationale de son dispositif d’accompagnement bancaire destiné aux femmes victimes de violences conjugales. Cette mesure, présentée dans un communiqué daté du 24 novembre, sera désormais disponible dans plus de 3.000 bureaux de poste, soit l'ensemble des bureaux disposant d'un conseiller bancaire en Bourgogne Franche-Comté.

banque banque postale femme la poste violences conjugales violences faites aux femmes
Publié le 25 novembre à 15h40 par Alexane
Franche-Comté
Education Société

Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

Publié le 25 novembre à 11h17 par Alexane
Besançon
Faits Divers Société

Besançon : la police incite les citoyens à signaler anonymement les points de deal

Face à la problématique majeure du narco-trafic dont la ville de Besançon n’est pas épargnée, le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs a souhaité promouvoir le réflexe de participation citoyenne dans la lutte contre les produits stupéfiants lors d’une conférence de presse vendredi 21 novembre 2025 à l’Hôtel de police. À travers le site gouvernemental, masécurité.interieur.gouv.fr Laurent Perraut, invite ainsi tous les citoyens à dénoncer de manière anonyme et sécurisée les trafics dont ils auraient connaissance. 

masécurité.fr narcotrafic participation citoyenne point de deal police trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 29 novembre à 16h30 par Elodie Retrouvey
Vesoul
Société

Un stand de lutte contre les violences faites aux femmes à la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Département de la Haute-Saône "réaffirme son engagement en faveur de l’égalité Femme-Homme et de la protection des victimes" en installant un stand d’information et d’écoute place de la République le 25 novembre 2025 à l’occasion de la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul.

25 novembre departement haute saone sainte catherine vesoul violences faites aux femmes
Publié le 24 novembre à 10h51 par Elodie Retrouvey

