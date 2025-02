Un acheteur et un vendeur interpellés en flagrant délit

Un équipage de la brigade anticriminalité effectuait une patrouille lorsqu’elle a surpris un véhicule roulant au pas. Le conducteur semblait chercher quelqu’un.

Les agents ont suivi à bonne distance le véhicule qui a fini par s’immobiliser rue de la Rotonde. Les policiers ont alors surpris un échange entre le conducteur et un piéton. Le premier a remis un sachet au second, qui en retour lui a donné un billet de banque.

Les deux hommes placés en garde à vue

Les policiers ont procédé au contrôle des deux hommes. Le conducteur a été trouvé avec la somme de 30 euros encore en main et le piéton détenait deux sachets renfermant de l’herbe de cannabis.

Les deux mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue. Une fouille de véhicule a été opérée et a amené à la découverte de la somme de 485 euros ainsi que 32 g de cocaïne, 16 g de résine de cannabis, 124 g d’herbe de cannabis.

L'acheteur âgé de 31 ans a reconnu les faits et a indiqué être consommateur de stupéfiants. Il a également précisé avoir passé commande via les réseaux sociaux.

Le vendeur, âgé de 37 ans, a lui aussi reconnu les faits et a indiqué revendre des stupéfiants pour le compte d’un tiers non identifié. Il a expliqué avoir des difficultés financières mais "ne pas être consommateur de stupéfiants".

À l'issue de sa garde à vue, le revendeur a été présenté au parquet en vue de sa comparution. L’acheteur, quant à lui, a été remis en liberté après s'être vu notifier une convocation devant le délégué du procureur dans le cadre d'une ordonnance pénale.