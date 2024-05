1.170 personnes se mobilisent à la marche militante des fiertés à Besançon

”Comme toujours, on doit nous sommes des êtres humains comme tout le monde”, nous expliquait en amont de la mobilisation Stéphanie Abrbot, présidente de l’association bisontine Nouvel Esprit qui organise l’évènement.

Vendredi, nous étions également été à la rencontre de Sébastien Tüller, responsable de la commission orientation sexuelle et identité de genre d’Amnesty International. ""La question n’est pas uniquement la défense des droits, mais aussi la promotion des droits. Nous voyons bien que malgré toutes les avancées législatives, de visibilité et de représentations, le nombre de violences et de discriminations augmente (…) ll reste encore beaucoup de choses à faire pour mieux lutter contre les préjugés et les idées reçues", nous précisait-il.

Pour rappel, Amnesty International a inauguré l’exposition militante pour défendre et promouvoir les droits des personnes LGBTI+.

Les différentes manifestations