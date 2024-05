Eve Boutique Lingerie, 55 ans qu’on vous soutient !

PUBLI-INFO • Au-delà du jeu de mots, cela fait effectivement 55 ans qu’Eve Boutique est présente dans le paysage bisontin et apporte conseil à ses clientes et clients. Et puis, à l’heure du 3.0, le magasin a investi le digital et les réseaux sociaux pour mieux servir une clientèle où se côtoient tous les âges. Eve boutique fête son anniversaire ce printemps !

55 ans de soutien !

3 générations et une activité débutée en 1969, une longévité devenue rare aujourd’hui dans le paysage commerçant et une expertise reconnue dans l’univers de la lingerie… c’est 55 ans d’existence que fête la boutique cette année.

Les évolutions des tendances, des technologies, des tissus, des formes… la boutique en a connu en un demi-siècle !

"En lingerie, la profondeur de gamme est énorme et la cliente peut facilement se perdre", précise Aurélie, et c’est là que l’équipe joue pleinement son rôle en aidant, en accompagnant les clientes, avec son expertise de la lingerie, sa familiarité avec cet univers, mais également sa connaissance des attentes de sa large clientèle, tant en termes d’âge, que de morphologie. "Trouver le modèle adapté a chacune, c’est ce qui nous anime ! "

"Que ce soit une recherche de confort, de maintien, d’esthétique ou de séduction, nous essayons de répondre à chaque demande et c’est notre force de boutique multimarque indépendante de pouvoir sélectionner les meilleurs modèles dans chaque marque".

Et les tendances ne cessent d’évoluer… depuis quelques années et LA COVID, c’est la recherche de confort, de soutien sans contraintes qui s’observe. "Pour certaines, le confort est d’oublier qu’elle porte un soutien-gorge, pour d’autres, c’est un excellent maintien, on répond à toutes les envies".

Eve Boutique, une boutique 3.0

Si vous cherchez Eve Boutique, vous la trouverez au centre-ville de Besançon et aux quatre coins d’internet. Une page Facebook avec plus de 1000 followers, un compte Instagram qui approche le même niveau. TikTok accueille également la boutique et, depuis quelques mois, un tout nouveau site internet de vente en ligne !

Pour mieux servir sa clientèle et garder un temps d’avance, la boutique s’est totalement relookée, modernisée il y a tout juste 3 ans. Utiliser le digital pour offrir encore plus de choix, sans jamais faire de compromis sur le conseil, c’est la marque de fabrique EVE BOUTIQUE !

Ainsi, à côté du coin cosy du salon d’essayage, une grande borne numérique tactile trône fièrement permettant de présenter les modèles et consulter les collections des marques.

Pour Aurélie, la propriétaire et petite fille de la fondatrice, "malgré un choix énorme et reconnu, il est impossible d’avoir en magasin la totalité des gammes des marques proposées, avec cette borne, nous sommes directement en contact avec les stocks des principales marques avec lesquelles nous travaillons. Cela permet — via cet écran — de voir ce qui est disponible et dans toutes les déclinaisons existantes…".

Et 55 ans, ça se fête !

On ne vous dira pas tout, mais sachez que l’équipe d’Eve Boutique veut fêter dignement cet anniversaire. Retenez que cela se passera entre la mi-mai et la fin juin. Au-delà d’une déco intérieure et extérieure adaptée et teintée d’humour, écoutons Aurélie sur ce sujet. "Nous avons envie d’animer la boutique et de dire merci aux clients qui nous suivent depuis tant d’années, faire découvrir la boutique à la nouvelle génération… ! Ce sont plein d’événements pour célébrer nos 55 ans d’existence et de tendances ! Il y aura des cadeaux et des parures à gagner, une déco anniversaire et d’autres surprises…".

Infos +

Eve Boutique Lingerie au centre-ville :

38 rue des Granges à Besançon

Téléphone : 03-81-81-19-03

Horaires d’ouverture :

Lundi : 10 h - 19 h

Mardi à samedi : 9 h - 19 h

Eve Boutique Lingerie sur internet :