Le Decathlon de la Boucle, l'événement de ce printemps à Besançon !

Préparez-vous pour une journée pleine d'adrénaline et de défis sportifs au cœur de Besançon, avec Decathlon et Grand Besançon Métropole ! Le samedi 25 mai 2024, de 10h à 18h, rendez-vous au Parc des Prés de Vaux pour une aventure palpitante.

Un « Décathlon » pour tous

Que vous soyez un athlète chevronné ou un joueur occasionnel, cet événement est votre terrain de jeu ultime. Restez à l'affût pour découvrir les activités et les surprises qui vous attendent. Relevez le défi avec nous au Décathlon de la Boucle à Besançon !

Dans l’esprit des JO

Samedi 25 mai 2024 sera une journée dédiée au sport et à la convivialité au Decathlon de la Boucle ! Organisé en partenariat avec Grand Besançon Métropole et les associations sportives bisontines, cet événement s'inscrit dans l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Il célèbre la passion pour le sport, l'inclusion et le dépassement de soi, tout en mettant en valeur la richesse du patrimoine sportif de notre région.

Trois lieux, trois pôles d’activité

Au cœur du centre-ville, l'événement se déroulera sur trois pôles d'activités différents : le Parc des Prés de Vaux, le Parc Chamars et le Parc Micaud. Bien que le Parc des prés de Vaux soit le point de départ et d'arrivée officiel du Décathlon de la Boucle, il sera possible de partir de chacun des parcs.

Le village situé au Parc des Prés de Vaux sera le lieu de rencontre : buvette, restauration avec des foodtruck, animations et jeux en libre-service seront à votre disposition !

Forcément une activité pour vous

Les sports seront variés et adaptés à tous les niveaux : vous pourrez vous essayer paddle et kayak sur le Doubs, tester votre précision au tir à l'arc et vous amuser avec des jeux de décisions comme la pétanque ou le cornhole. Grimpez vers de nouveaux sommets avec l'escalade, affûtez vos compétences au football, au handball, au tennis de table et au badminton, ou relevez le défi du vélo, du basket et de l'athlétisme.

Et c’est gratuit !

Toutes ces activités sont conçues pour être accessibles à tous, gratuitement ! Parce que Decathlon et Grand Besançon Métropole croient que le sport et le plaisir doivent être pour tous, sans exception.

Rendez-vous au parc des Prés de Vaux pour une journée de jeu et de compétition amicale !

Infos pratiques

Décathlon

Le Décathlon de la boucle : samedi 25 mai 2024

De 10h - 18h

Départ au Parc des Prés de Vaux, à Besançon

Aucune inscription

Pas de certificat médical requis

Parking gratuit à la Rodia

