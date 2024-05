Les secours ont été appelés vendredi 18 mai 2024 peu avant 19h30 suite à un grave accident entre deux voitures et une moto.

Pour une raison qui n’a pas été encore été communiquée, deux voitures et une moto se sont percutées. Les deux personnes présentes sur la moto, un homme de 55 ans et une femme de 44 ans, ont été gravement blessées et transportées au CHRU de Besançon.

Les occupants des voitures sont indemnes.

La route a été fermée dans les deux sens le temps de l’intervention.