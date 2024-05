Pizza à la part, un nouveau concept proposé place du 8 Septembre à Besançon

Le concept est simple : "On fait les plus grosses pizzas de Besançon, que l’on vend à la part, comme à l’américaine", nous explique Luc l’un des deux gérants. Pour les groupes (ou les plus gourmands !) il est aussi possible de repartir avec une pizza entière, d’une taille inédite : 50cm de diamètre contre 30cm pour une pizza normale. Les clients pourront opter pour un menu comprenant deux parts et une boisson. Des desserts seront également proposés à la vente. Pour Luc et Louis, l’objectif est que leurs clients repartent de la boutique Slice Pizza en ayant mangé vite et bien avec des produits frais. En effet, ils tenaient à ce que la pâte de leurs pizzas soit faite maison, de même que pour la sauce tomate.

D’amis à associés

Luc et Louis âgés respectivement de 27 et 28 ans se sont lancé dans cette aventure en décembre 2022, en ouvrant leur première boutique Slice Pizza à Dijon. Avant tout amis de longue date, c’est en sortant d’un master gestion des entreprises qu’ils ont choisi de se lancer dans la "street food", avec un concept peu connu en France. C’est portés par leur esprit convivial et dynamique, que travailleront à leurs côtés trois salariés dans cette boutique de Besançon.

Infos +

Slice pizza, 2 place du 8 septembre, Besançon