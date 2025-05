Un comité régional pour coordonner la santé sexuelle en Bourgogne-Franche-Comté

L’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté a officiellement installé un Comité de coordination régionale de la santé sexuelle (CoReSS), a-t-on appris par voie de communiqué le 27 mai 2025. Cette instance vise à renforcer la politique régionale de santé sexuelle, dans le cadre de la Stratégie nationale de santé sexuelle (SNSS) 2017-2030 et des orientations du Projet régional de santé.

Le CoReSS Bourgogne-Franche-Comté a pour mission principale de soutenir et de faciliter les dynamiques territoriales en matière de santé sexuelle, en s’appuyant sur les expertises locales et les initiatives existantes. Il se positionne comme ”un espace de coordination, d’échanges et de valorisation des pratiques”.

Des objectifs multiples pour un meilleur accompagnement

Le CoReSS s’est fixé plusieurs objectifs structurants :

Favoriser les coopérations entre les acteurs autour des actions de promotion, prévention, dépistage, accompagnement et prise en charge en santé sexuelle ;

Renforcer les compétences des professionnels via le partage de ressources et le développement de formations adaptées ;

Soutenir la qualité des actions de formation et de promotion ;

Encourager des réponses harmonisées pour un meilleur accompagnement des publics, tout en tenant compte des spécificités locales ;

Contribuer à l’analyse des besoins en santé sexuelle à travers le recueil de données régionales ;

Participer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques régionales en apportant une "expertise de terrain et une connaissance fine des publics accompagnés".

Toutes ces missions s’inscrivent dans une logique de ”co-construction, de reconnaissance des initiatives locales et de mobilisation bienveillante au service de la santé sexuelle pour toutes et tous”.

Une gouvernance représentative

Le comité repose sur une structure démocratique composée de quatre collèges : professionnels de santé, institutions, usagers et personnalités qualifiées. Lors de son assemblée plénière d’installation, un bureau a été élu afin de piloter les travaux du CoReSS.

Jérémy Léonard, responsable régional de l’association AIDES Bourgogne Franche-Comté, a été élu président. Il sera épaulé par Corinne Lhorset, responsable formation à Promotion Santé Bourgogne Franche-Comté, élue vice-présidente.

Le bureau comprend également :

Dr Aurélie Fillion (Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône),

Dr Clémentine Esteve (CHU de Dijon),

Maryline Damotte (Université Bourgogne Europe),

André Lebastard (Intimagir Bourgogne Franche-Comté),

Juliette Pont (SOS Hépatites Bourgogne-Franche-Comté).

Un financement régional et un partenariat hospitalier

Le CoReSS est financé par le Fonds d’intervention régional (FIR) de l’ARS, via une convention avec le CHU de Besançon, désigné comme organisme porteur. Ce dernier agit en partenariat avec le CHU de Dijon et l’Hôpital Nord Franche-Comté.

Trois réunions plénières annuelles sont prévues, incluant notamment la validation collective du programme de travail et du rapport d’activité.

L’installation de ce comité marque une étape importante dans la volonté de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté de structurer ”un réseau régional de santé sexuelle plus solidaire, accessible et équitable”.