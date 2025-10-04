Un homme écroué pour tentative de féminicide à Besançon

Le mis en cause conteste les faits qui lui sont reprochés, a précisé le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.
Il est soupçonné par la police d'être l'auteur du tir qui a traversé la mâchoire de sa compagne de 23 ans, le 20 septembre, dans un immeuble du quartier populaire de Palente à Besançon.
La victime, conduite à l'hôpital après sa blessure, est désormais sortie d'hospitalisation.
Comptant 17 mentions à son casier judiciaire, notamment pour violences, mais pas pour violences conjugales, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a ajouté le procureur.
