"Un ours dans le Jura", le nouveau film de Franck Dubosc sort en 2025

Ce long-métrage de Franck Dubosc est un film qui mélange comédie et thriller. Il met en scène des acteurs bien connus comme Laure Calamy, Franck Dubosc et Benoît Poelvoorde.

Des plans ont été tournés aux cascades de La Billaude (Le Vaudioux), aux Rousses mais également à Morbier ou encore dans un supermarché de Champagnole.

Synopsis :

Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parle plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. 2 morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre, forcément, ça donne envie de se reparler. Et surtout de se taire.

