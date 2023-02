S’appuyant sur l’expérience acquise lors du Life tourbières du Jura mené de 2014 à 2021, le nouveau programme européen Life Climat tourbières du Jura, d’une durée de 7 ans, est encore plus ambitieux. Il mobilise d’importants moyens afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la dégradation des tourbières du Jura franc-comtois. Les tourbières sont en effet de puissants pièges à carbone.

Les tourbières, des milieux naturels aux multiples fonctions, mais dégradés

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté estime que la quasi-totalité des tourbières franc-comtoises ont été dégradées, à des degrés divers, par les activités humaines. Ces milieux humides aux multiples fonctions rendent pourtant de nombreux services au territoire : réservoirs de biodiversité, régulation et filtration des eaux, paysages remarquables, archives scientifiques sur l’histoire de l’humanité et des climats... mais aussi d’importants stocks de carbone.

Les tourbières, de puissants pièges à carbone

Les tourbières représentent 3% des terres émergées du globe, mais contiennent à elles seules 30% de tout le carbone mondial piégé dans les sols. Lorsqu’elles fonctionnent correctement, elles accumulent lentement et fixent durablement du carbone. À l'inverse, lorsqu’elles sont dégradées, elles relâchent rapidement dans l’atmosphère ce carbone stocké durant des milliers d’années sous forme de gaz à effet de serre, elles contribuent alors au changement climatique. "Une tourbière dysfonctionnelle peut émettre jusqu’à 30 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an, ce qui correspond à un trajet en voiture d’environ 4 fois le tour de la Terre", souligne le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, et d'ajouter que "le massif du Jura, l’un des territoires français les plus riches en tourbières, a un rôle essentiel à jouer pour réhabiliter ces milieux rares et menacés."

Les résultats attendus

Les structures impliquées dans ce second programme restent les mêmes que pour le précédent Life : le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, à nouveau bénéficiaire-coordinateur, l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, le Parc naturel régional du Haut-Jura, l’EPAGE Doubs Dessoubre et les Amis de la Réserve naturelle du lac de Remoray. Ils mettront en œuvre d’importants travaux de réhabilitation fonctionnelle sur 70 tourbières.

Ce programme vise notamment :

la neutralisation de 36 km de fossés de drainage,

la restauration de 18 km de cours d’eau,

la réhabilitation de 27 ha d’anciennes zones d’extraction.

Des actions de sensibilisation sont également prévues pour différents publics : habitants, élus, scolaires, lycées agricoles...

Une opportunité pour le massif du Jura

Ce programme de 12,5 millions d’euros est financé à 60 % par l’Union européenne, 27 % par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et le reste par le ministère de la Transition écologique, la Région Bourgogne-Franche-Comté, les Départements du Doubs et du Jura, l’Ademe Bourgogne Franche-Comté et les bénéficiaires. Il a été retenu parmi plus de 600 propositions par la Commission européenne qui avait souligné par ailleurs les excellents résultats et la réussite peu commune du premier programme finalisé en 2021.

(Communiqué)