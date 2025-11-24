Lundi 24 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Vesoul
Société

Un stand de lutte contre les violences faites aux femmes à la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul

Publié le 24/11/2025 - 10:51
Mis à jour le 24/11/2025 - 09:41

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Département de la Haute-Saône "réaffirme son engagement en faveur de l’égalité Femme-Homme et de la protection des victimes" en installant un stand d’information et d’écoute place de la République le 25 novembre 2025 à l’occasion de la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul.

© V Courbet
© V Courbet

Pour le Département, l’objectif de ce stand est de "sensibiliser le public et faire connaître les dispositifs d’aide existants sur l’ensemble du territoire haut-saônois". Les visiteurs pourront ainsi rencontrer, tout au long de la journée, les intervenantes sociales en police et gendarmerie (ISCG) du Département. Ces derniers se tiendront également disponibles "pour échanger en toute discrétion", précise le Département, et répondront aux questions du public et orienteront toute personne souhaitant être accompagnée.

Un dispositif essentiel pour accompagner les victimes

Le Département de la Haute-Saône cofinance, aux côtés de l’État et du Fonds Social Européen, un dispositif d’Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ISCG) composé de deux assistants sociaux. Ce dispositif intervient dès les premières démarches, notamment au moment du dépôt de plainte, afin de soutenir les victimes de violences conjugales et intrafamiliales.

Les missions des intervenantes sociales sont les suivantes : offrir une écoute bienveillante, confidentielle et sécurisante ; informer les victimes sur leurs droits et les recours possibles ; orienter vers les structures les plus adaptées : hébergement, soutien psychologique, accompagnement juridique… ; assurer un lien direct entre les forces de l’ordre, les services sociaux et les acteurs spécialisés (CIDFF, France Victimes…). En facilitant la coordination entre toutes les parties prenantes, les ISCG garantissent une prise en charge rapide, cohérente et adaptée à chaque situation.

Le Département invite l’ensemble des usagers à venir s’informer et échanger avec les professionnelles mobilisées le 25 novembre, tout au long de la journée.

25 novembre departement haute saone sainte catherine vesoul violences faites aux femmes

Publié le 24 novembre à 10h51 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Vesoul
Société

Un stand de lutte contre les violences faites aux femmes à la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Département de la Haute-Saône "réaffirme son engagement en faveur de l’égalité Femme-Homme et de la protection des victimes" en installant un stand d’information et d’écoute place de la République le 25 novembre 2025 à l’occasion de la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul.

25 novembre departement haute saone sainte catherine vesoul violences faites aux femmes
Publié le 24 novembre à 10h51 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Social Société

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

PUBLI-INFO • Pour les personnes de plus de 60 ans ou adultes en situation de handicap, trouver un lieu de vie adapté et rassurant n’est pas toujours simple. Entre le maintien à domicile parfois difficile et l’hébergement collectif qui ne convient pas à tous, une autre option existe : l’accueil familial. Comment ça marche ? Comment devenir accueillant familial dans le Département du Doubs ? Réponses.

département du doubs emploi famille d'accueil handicap métier retraite senior solidarité
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Dijon
Santé Société

‘Briss”, des séries immersives inspirées d’une cyberattaque pour sensibiliser les professionnels de santé

Portée par l’ARS et la FHF Bourgogne-Franche-Comté, "Briss" propose des séries immersives comme "Plan Blanc", inspirée d’une cyberattaque dans un établissement de santé, comme celle survenue récemment au CH de Pontarlier, pour former les soignants et renforcer la culture de cybersécurité dans les hôpitaux. La plateforme a été lancé le 14 novembre 2025 à Dijon.

Briss professionnels de santé
Publié le 23 novembre à 14h01 par Hélène L.
Besançon
Santé Société

La Niaque arrive à Besançon : une nouvelle ressource pour accompagner le retour à l’emploi après un cancer

La Niaque l’Asso, fondée en 2022 après cinq années d’expérimentation du programme La Niaque, arrivera début 2026 à Besançon. Sa mission : accompagner gratuitement les personnes touchées par un cancer ou une longue maladie dans leur rétablissement et leur retour à l’activité professionnelle. Explications avec Caroline Gilles, déléguée La Niaque L'Asso Bourgogne Franche-Comté.

cancer caroline gilles emploi la niaque maladie métier travail
Publié le 21 novembre à 14h30 par Alexane
Doubs
Société

Intoxications au monoxyde de carbone et feu de cheminée : le SDIS 25 appelle à la vigilance

Avec l’hiver qui s’installe, le service départemental d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25) rappelle, en ce vendredi 21 novembre 2025, les bonnes habitudes à prendre pour éviter les feux de cheminée et les intoxications au monoxyde de carbone.

conseils feu de cheminée intoxication monoxyde de carbone sapeur-pompier sdis 25
Publié le 21 novembre à 11h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Faits Divers Société

Féminicide à Besançon : la victime avait porté plainte deux fois contre le suspect

Lors d’une conférence de presse donnée ce jeudi en fin de journée, le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, ont détaillé les circonstances du féminicide survenu vers 7h00 dans le quartier des Prés-de-Vaux, à Besançon. Une enquête pour assassinat a été ouverte.

arme à feu assassinat Cédric Logelin décès enquête féminicide laurent perraut police nationale raid
Publié le 20 novembre à 20h08 par Alexane
Besançon
Société

Retour sur l’hommage à Mehdi Kessaci et le rassemblement contre le narcotrafic ce samedi à Besançon

Suite à un appel national d’Amine Kessaci, dont le frère, Mehdi, a été tué la semaine dernière, victime d’un ”crime d’avertissement” par des narcotrafiquants à Marseille, à une mobilisation massive devant les mairies de France, la maire de Besançon Anne Vignot, avait invité les Bisontines et le Bisontins à se rassembler samedi 22 novembre 2025, sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

anne vignot drogue hommage narcotrafic rassemblement stupéfiants Trafic de stupéfiants
Publié le 22 novembre à 17h21 par Alexane
France
Société

“Tous responsables” : que contiennent le livret officiel et le kit d’urgence en cas de guerre ?

Le gouvernement a mis en ligne ce jeudi 20 novembre 2025 une version actualisée de son guide pratique "Tous responsables", un document imaginé sous l’ère Jean Castex, dans le sillage de la crise sanitaire du Covid-19. Présenté comme un outil de préparation citoyenne, ce livret propose une série de recommandations destinées à aider la population à réagir face à différents scénarios d’urgence : phénomènes climatiques extrêmes, conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles, ou encore attaques terroristes.

conflit guerre kit d'urgence urgences
Publié le 20 novembre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

En Franche-Comté, 16.000 personnes ont poussé la porte du Secours Catholique en 2024

VIDEO • Depuis 30 ans, le secours catholique effectue un état de la pauvreté en France à travers les statistiques d’accueil des publics reçus. En Franche-Comté, 16.000 personnes en situation de précarité ont été à la rencontre des bénévoles. On en parle ce 20 novembre 2025 avec Antoine Aumonier, délégué du Secours Catholique dans la région.

pauvreté secours catholique
Publié le 20 novembre à 15h24 par Hélène L.
Besançon
Société Vie locale

À Besançon, une pétition citoyenne demande une amélioration de l’accès aux toilettes publiques

Une pétition a été déposée sur la plateforme participative Ateliers Citoyens de Besançon pour demander une amélioration de l’accès aux toilettes publiques dans la ville. Cette initiative, ouverte aux signatures jusqu’au 26 décembre 2025, nécessite 1.500 soutiens pour être inscrite à l’ordre du jour d’un conseil municipal.

pétition toilettes wc
Publié le 20 novembre à 14h33 par Alexane
Franche-Comté
Société

25 novembre : le programme complet des manifestations dans le Doubs

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévue le 25 novembre 2025, l'association Solidarité femmes Besançon a partagé le programme complet des actions prévues dans le département du Doubs. Celui-ci propose plusieurs rencontres, conférences, films, expositions et manifestations pour les prochaines semaines à venir. Une mobilisation est prévue ce samedi à 15 h sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.

programme solidarité femmes violences violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 22 novembre à 10h04 par Elodie Retrouvey

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Saucisse de Montbéliard : qui a remporté la médaille d’or ?
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Une boutique éphémère d’artistes ouvre à Besançon
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Le Shopping de Noël revient ! Une idée cadeau par jour sur maCommune.info, ça vous dit ?

Sondage

 5.25
pluie modérée
le 24/11 à 12h00
Vent
1.74 m/s
Pression
1001 hPa
Humidité
96 %
 