Un stand de lutte contre les violences faites aux femmes à la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Département de la Haute-Saône "réaffirme son engagement en faveur de l’égalité Femme-Homme et de la protection des victimes" en installant un stand d’information et d’écoute place de la République le 25 novembre 2025 à l’occasion de la foire de la Sainte-Catherine de Vesoul.

Pour le Département, l’objectif de ce stand est de "sensibiliser le public et faire connaître les dispositifs d’aide existants sur l’ensemble du territoire haut-saônois". Les visiteurs pourront ainsi rencontrer, tout au long de la journée, les intervenantes sociales en police et gendarmerie (ISCG) du Département. Ces derniers se tiendront également disponibles "pour échanger en toute discrétion", précise le Département, et répondront aux questions du public et orienteront toute personne souhaitant être accompagnée.

Un dispositif essentiel pour accompagner les victimes

Le Département de la Haute-Saône cofinance, aux côtés de l’État et du Fonds Social Européen, un dispositif d’Intervention Sociale en Commissariat et Gendarmerie (ISCG) composé de deux assistants sociaux. Ce dispositif intervient dès les premières démarches, notamment au moment du dépôt de plainte, afin de soutenir les victimes de violences conjugales et intrafamiliales.

Les missions des intervenantes sociales sont les suivantes : offrir une écoute bienveillante, confidentielle et sécurisante ; informer les victimes sur leurs droits et les recours possibles ; orienter vers les structures les plus adaptées : hébergement, soutien psychologique, accompagnement juridique… ; assurer un lien direct entre les forces de l’ordre, les services sociaux et les acteurs spécialisés (CIDFF, France Victimes…). En facilitant la coordination entre toutes les parties prenantes, les ISCG garantissent une prise en charge rapide, cohérente et adaptée à chaque situation.

Le Département invite l’ensemble des usagers à venir s’informer et échanger avec les professionnelles mobilisées le 25 novembre, tout au long de la journée.