Une arnaque téléphonique avec un faux gain de 800 euros…

Un lecteur nous informe avoir été appelé par une radio lui annonçant avoir été sélectionné pour avoir gagné 800 euros. Il tient à alerter ce mois de septembre 2025 sur cette arnaque.

Après avoir reçu un coup de téléphone émanant d’un numéro commençant par "+33 3", Dominique explique avoir attendu entre "trente secondes et une minute" que quelqu’un réponde au bout du fil.

"Cette personne féminine avec un fort accent africain m'informe que j'ai gagné 800,00€ de la part de : " Ma Radio " ou " La radio ". Cette personne m'a demandé si j'avais un crayon et un papier à disposition. J'ai répondu positivement. Celle-ci m'a communiqué un code : AR02", précise Dominique qui inique ensuite que la communication a été coupée sans autre explication.

En faisant quelques recherches, notre lecteur est tombé sur un article de nos confrères d’"ici", indiquant que de nombreux auditeurs avaient, eux aussi, reçu des appels téléphoniques les informant qu’ils avaient gagné un bon d’achat de 800 euros.

"La personne au téléphone vous délivre un "code gagnant", et vous invite à appeler un autre numéro", est-il écrit dans l’article d’"ici". Attention également aux numéros surtaxés commençant par 08 ou 09…