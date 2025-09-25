Jeudi 25 Septembre 2025
Besançon
Société

Une arnaque téléphonique avec un faux gain de 800 euros…

Publié le 25/09/2025 - 17:34
Mis à jour le 25/09/2025 - 17:05

Un lecteur nous informe avoir été appelé par une radio lui annonçant avoir été sélectionné pour avoir gagné 800 euros. Il tient à alerter ce mois de septembre 2025 sur cette arnaque.

© Pexels via Pixabay © Pexels via Pixabay

Après avoir reçu un coup de téléphone émanant d’un numéro commençant par "+33 3", Dominique explique avoir attendu entre "trente secondes et une minute" que quelqu’un réponde au bout du fil.

"Cette personne féminine avec un fort accent africain m'informe que j'ai gagné 800,00€ de la part de : " Ma Radio " ou " La radio ". Cette personne m'a demandé si j'avais un crayon et un papier à disposition. J'ai répondu positivement. Celle-ci m'a communiqué un code : AR02", précise Dominique qui inique ensuite que la communication a été coupée sans autre explication.

En faisant quelques recherches, notre lecteur est tombé sur un article de nos confrères d’"ici", indiquant que de nombreux auditeurs avaient, eux aussi, reçu des appels téléphoniques les informant qu’ils avaient gagné un bon d’achat de 800 euros.

"La personne au téléphone vous délivre un "code gagnant", et vous invite à appeler un autre numéro", est-il écrit dans l’article d’"ici". Attention également aux numéros surtaxés commençant par 08 ou 09…

Publié le 25 septembre à 17h34 par Hélène L.
Société

Luxeuil-les-Bains
Société

En images - Les 40 ans du Mirage 2000 à la BA de Luxeuil-Saint-Sauveur

VIDÉO • La base aérienne "Lieutenant-colonel Papin" de Luxeuil-Saint-Sauveur a rendu hommage le 17 septembre 2025 à plus de 40 années d’opérations du célèbre appareil au fuselage en taille de guêpe, le mirage 2000. À cette occasion, une cérémonie officielle a eu lieu en présence des hautes autorités de l’armée de l’Air et de l’Espace dont le général d’armée aérienne Jérome Bellanger. 

anniversaire armée de l'Air et de l'Espace BA 116 mirage Mirage 2000 nucléaire
Publié le 23 septembre à 15h29 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Education Société

Classement de l’université Stanford : 12 enseignants-chercheurs de l’UTBM classés parmi les 2 % les plus influents au monde

L’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) a annoncé que douze de ses enseignants-chercheurs figurent dans le classement 2025 des 2 % des scientifiques les plus cités au monde, publié par l’Université de Stanford. Selon l’établissement, plus de 11 % des enseignants-chercheurs de l’UTBM figurent dans ce classement 2025.

université de stanford université de technologie de Belfort Montbéliard utbm
Publié le 23 septembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Société

Besançon : hissé ce lundi, le drapeau de la Palestine retiré ce mardi

En accompagnement de la prise de parole du président de la République Emmanuel Macron devant l’ONU ce lundi 22 septembre, annonçant la reconnaissance de l’état palestinien par la France, la municipalité de Besançon avait hissé le drapeau palestinien sur l’esplanade des droits de l’homme hier à 21h30.
 

emmanuel macron onu palestine préfet du doubs ville de besançon
Publié le 23 septembre à 16h51 par Alexane
Besançon
Société

Le drapeau palestinien sera une nouvelle fois hissé ce soir à Besançon

+ réactions • Plusieurs maires ont commencé à hisser lundi 22 septembre 2025 le drapeau palestinien au fronton de leur hôtel de ville, en même temps que la France doit reconnaître ce nouvel Etat, faisant fi des mises en garde du ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. À Besançon, il sera hissé à 21h30 sur l’esplanade des Droits de l’Homme.

drapeau gaza palestine ville de besançon
Publié le 22 septembre à 17h00 par Hélène L.
Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

crédit agricole franche-Comté fondation crédit agricole
Publié le 19 septembre à 09h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

La Bourgogne-Franche-Comté, région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, 295.000 ménages de la région doivent consacrer plus de 9,2 % de leur revenu disponible pour maintenir un confort thermique standard dans leur logement. Cela représente 24 % des ménages, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 17,4 %. ”La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique liée au logement”, souligne le rapport de l’Insee BFC.

argent chauffage énergie étude Insee rénovation energetique vulnérabilité énergétique
Publié le 19 septembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin
Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Société

18 septembre : une mobilisation forte avec 5.500 personnes (CGT) dans les rues ce jeudi à Besançon

Une semaine après la première journée d’action du mouvement "Bloquons tout !", la mobilisation sociale se fait de nouveau sentir ce jeudi 18 septembre partout en France, y compris à Besançon. La journée est marquée par plusieurs actions : des blocages dans des lycées, une manifestation de professionnels de santé et une marche intersyndicale dans le centre-ville.

blocage bloquons tout manifestation pharmacie
Publié le 18 septembre à 16h09 par Alexane

