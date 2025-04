Une enquête de l’Insee pour "mieux connaître" les personnes sans domicile en Bourgogne Franche-Comté et ailleurs...

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a lancé une nouvelle édition de l’enquête ”Sans domicile” afin de mieux comprendre la situation et mieux connaître des personnes en grande précarité. Cette opération statistique, menée en partenariat avec la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, se déroule du 31 mars au 5 juillet 2025 dans plus de 100 agglomérations françaises, dont Belfort, Chalon-sur-Saône et Dijon.

Pour cette enquête, des agents de l’Insee, appuyés par des associations locales, réaliseront environ 4.000 visites sur le terrain, notamment à Belfort, Chalon-sur-Saône et Dijon. Ils interrogeront entre 10.000 et 15.000 personnes fréquentant les établissements d'hébergement d'urgence, les sites de distribution de repas, les accueils de jour et les services d’aller-vers.

Les personnes sélectionnées de manière aléatoire seront interrogées sur divers aspects de leur vie quotidienne. Parmi les questions posées figurent : ”Où avez-vous dormi la nuit dernière ?”, ”Avez-vous déposé une demande de logement social ?”, ou encore ”Avez-vous quelqu’un sur qui vous pouvez compter pour obtenir un soutien moral et parler de vos difficultés ?”. L’enquête vise ainsi à mieux cerner le profil, le parcours et les conditions de vie des habitants les plus précaires.

”Éclairer les politiques publiques en soutien aux personnes sans domicile”

Cette nouvelle édition entend aller plus loin que la précédente, menée en 2012, en intégrant les dispositifs pour les demandeurs d’asile et les maraudes associatives. L’Insee précise également que ”le dispositif prévu pour interroger les allophones a été renforcé”.

Les données recueillies auront pour vocation d’”éclairer les politiques publiques en soutien aux personnes sans domicile, notamment en matière d’hébergement et d’accès au logement”.

Infos +

L’enquête est reconnue ”d’intérêt général et de qualité statistique”. Comme le rappelle l’Insee, ”les réponses seront confidentielles (…) et ne serviront qu’à des fins d’études statistiques et de recherche”. La participation à l’enquête reste volontaire : les personnes sélectionnées ont le droit de refuser de répondre.