Une entreprise bisontine sacrée au concours de la meilleure saucisse de Morteau

Les 120 membres du jury d’amateurs et d’experts, ont été particulièrement vigilant sur les critères de sélections capables de définir une bonne saucisse de Morteau à savoir : la couleur, la texture et le fumé et de départager les 28 producteurs inscrits.
La Maison Bonnet (Besançon) obtient la médaille d’or et succède ainsi aux Salaisons Chapuis, victorieuses l’an passé. La médaille d’argent revient à Salaisons Renaudot (Les Fins) et celle de bronze à Morteau Saucisse (Morteau).
"Être distingué parmi une telle sélection consacre la qualité des produits et le travail rigoureux de la Maison Bonnet" a commenté dans un communiqué l'entreprise familiale bisontine spécialisée dans la charcuterie artisanale.
Pour Arthur Gandrey-Bonnet, 4e génération de la Maison Bonnet, "cette victoire, c’est d’abord celle de nos charcutiers passionnés dont j’admire le savoir-faire au quotidien. Leur exigence et leur amour du métier donnent vie à chaque Morteau que nous fabriquons. Aujourd’hui nous sommes fiers, mais nous restons humbles : demain, nous serons de retour au fumoir, avec la même exigence et la même passion. Et je ne peux avoir qu’une pensée émue pour mon grand-père Bernard Bonnet, qui n’est plus parmi nous mais qui aurait été très fier de cette distinction" a conclu le petit-fils.
Chiffres clés - Saucisse de Morteau IGP :
- 23 fabricants d’aliments du bétail
- 157 éleveurs
- 17 abatteurs-découpeurs
- 29 fabricants
- 5 044 tonnes de saucisse de Morteau produites en 2024 (soit 14,5 millions de saucisses !)
- 28 saucisses consommées toutes les minutes
À propos de la Charcuterie Bonnet
- Fondée en 1932 par George Bonnet, la Maison Bonnet est une entreprise familiale du Doubs, spécialisée dans la fabrication de charcuteries artisanales et labellisées (IGP Saucisse de Morteau, IGP Saucisse de Montbéliard). Avec son atelier de Besançon, elle perpétue un savoir-faire traditionnel transmis depuis quatre générations.