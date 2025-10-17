Une entreprise bisontine sacrée au concours de la meilleure saucisse de Morteau

Réunis à Pontarlier, au Lycée professionnel Toussaint Louverture ce jeudi 16 octobre 2025, les adhérents de l’association de Défense et Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté ont dévoilé le nom du grand gagnant de l’édition 2025 du concours de la meilleure saucisse de Morteau, lancé en 2012. Et le vainqueur est…

Les 120 membres du jury d’amateurs et d’experts, ont été particulièrement vigilant sur les critères de sélections capables de définir une bonne saucisse de Morteau à savoir : la couleur, la texture et le fumé et de départager les 28 producteurs inscrits.

La Maison Bonnet (Besançon) obtient la médaille d’or et succède ainsi aux Salaisons Chapuis, victorieuses l’an passé. La médaille d’argent revient à Salaisons Renaudot (Les Fins) et celle de bronze à Morteau Saucisse (Morteau).

"Être distingué parmi une telle sélection consacre la qualité des produits et le travail rigoureux de la Maison Bonnet" a commenté dans un communiqué l'entreprise familiale bisontine spécialisée dans la charcuterie artisanale.

Pour Arthur Gandrey-Bonnet, 4e génération de la Maison Bonnet, "cette victoire, c’est d’abord celle de nos charcutiers passionnés dont j’admire le savoir-faire au quotidien. Leur exigence et leur amour du métier donnent vie à chaque Morteau que nous fabriquons. Aujourd’hui nous sommes fiers, mais nous restons humbles : demain, nous serons de retour au fumoir, avec la même exigence et la même passion. Et je ne peux avoir qu’une pensée émue pour mon grand-père Bernard Bonnet, qui n’est plus parmi nous mais qui aurait été très fier de cette distinction" a conclu le petit-fils.

Chiffres clés - Saucisse de Morteau IGP :

23 fabricants d’aliments du bétail

157 éleveurs

17 abatteurs-découpeurs

29 fabricants

5 044 tonnes de saucisse de Morteau produites en 2024 (soit 14,5 millions de saucisses !)

28 saucisses consommées toutes les minutes

À propos de la Charcuterie Bonnet