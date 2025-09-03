Mercredi 3 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Publié le 03/09/2025 - 18:02
Mis à jour le 03/09/2025 - 16:32

VIDEO • Sur l’initiative de deux cousins Vincent Morel, entrepreneur bisontin et Baptiste Jeanbourquin, responsable d’une structure touristique, cinq cellules longtemps laissées à l’abandon du centre Saint-Pierre se refont une beauté et accueillir bientôt les passants au sein d’une épicerie fine de quartier. L’ouverture est prévue au mois d’octobre 2025. Nous sommes allés sur place.

© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/6 - © Hélène Loget
2/6 - © Hélène Loget
3/6 - © Hélène Loget
4/6 - © Hélène Loget
5/6 - © Hélène Loget
6/6 - © Hélène Loget

Issus d’une famille d’agriculteur et de commerçants, c’est tout naturellement que l’idée de créer une épicerie avec des produits locaux a germé dans la tête des deux cousins qui se sont associés et ont décidé de reprendre cinq cellules au rez-de-chaussée du centre Saint-Pierre. "Nous souhaitons redonner vie à l’entrée de ville", précise Vincent Morel.

Des plats préparés, un coin légumes, charcuterie et produits de beauté

Dès qu'on passera le pas de la porte, on pourra retrouver un coin fruits et légumes sur la droite. Plus au fond du magasin, on découvrira une épicerie salée et sucrée agrémentée de boissons (jus, vins et bières). L’épicerie comptera également une partie vrac et un espace consacré aux produits frais (crémerie, fromagerie).

Le cœur de la boutique sera constitué d’une vitrine charcuterie, fromages et viandes ainsi qu’un stand de découpe autour d’un îlot principal. Des plats préparés à emporter pourront être réchauffés sur place. Un rayon cosmétique bio viendrait compléter l’entrée gauche du magasin.

Pour rappel, ces cellules abritaient précédemment un salon de tatouage, un coiffeur et un restaurant marocain.

Une terrasse au printemps

Aux beaux jours, il sera possible de se restaurer sur place en profitant de la terrasse située devant l’épicerie. Vincent a d'ailleurs réalisé une image de synthèse pour se projeter (voir ci-dessous).

Projection réalisée par Vincent Morel © Vincent Morel / DR

(projection de synthèse)

Des brunchs à venir le dimanche

Les Baptiste et Vincent souhaitent mettre en place des brunchs avec des produits issus du magasin. Le prix n’a pas encore été arrêté.

Bientôt une autre extension ?

Si les cousins sont encore dans les travaux, ils imaginent déjà un nouveau projet. "On a un projet de développement par la suite. On fait un appel à tous les investisseurs qui peuvent être intéressés par le projet", conclut Vincent.

Infos +

  • L’épicerie ouvrira de 8h00 à 19h30 tous les jours de la semaine.

Publié le 3 septembre à 18h02 par Hélène L.
Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

